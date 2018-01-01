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Федерер: Если молодые игроки не побеждают Надаля, меня или Джоковича, то они никого не интересуют

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Роджер Федерер не знает, когда завершит карьеру, но этот момент, по его мнению, уже близок.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Вторая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большего шлема высказался о молодых теннисистках, а также о завершении карьеры. 

"Сейчас у меня есть чувство, что если молодые игроки не побеждают Рафу, меня или Джоковича, то почти никого не интересуют их результаты.

Что касается моего ухода из тенниса, то этот момент ближе, чем когда бы то ни было. Но я не знаю, когда он наступит. В одном я уверен точно: после завершения карьеры моя жизнь тоже будет интересной. С моими четырьмя детьми точно не соскучишься! Они взрослеют, их ждет серьезная учеба в школе и другие вещи", – цитирует швейцарца издание Blick.

Ранее Федерер рассказал, что происходит в раздевалке Уимблдона. 

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Теги: теннис, Роджер Федерер
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