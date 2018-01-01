Переключиться на мобильную версию

Калинина пробилась в основу турнира в Вашингтоне

Комментариев: 0
Ангелина Калинина впервые в году сыграет в основе турнира WTA.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прошла квалификацию турнира в Вашингтоне серии WTA International.

Сеяная под вторым номером в квалификации украинка в финале отбора в двух сетах обыграла американку Луизу Чирико (WTA, 260) – 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 24 минуты. За это время украинка сделала 6 брейков, но и проиграла свои три подачи. При этом с третьго матч-бола она все же завершила игру в свою пользу.

Калинина в этом году впервые сыграет в основе турнира WTA (выше уровня WTA 125k). Последний раз она на таком уровне играла еще осенью прошлого года, когда ей не удалось пройти квалификацию в Ташкенте (WTA International) и в Москве (WTA Premier).

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Ангелина Калинина, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь