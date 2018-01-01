Калинина пробилась в основу турнира в Вашингтоне

Ангелина Калинина впервые в году сыграет в основе турнира WTA.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прошла квалификацию турнира в Вашингтоне серии WTA International.

Сеяная под вторым номером в квалификации украинка в финале отбора в двух сетах обыграла американку Луизу Чирико (WTA, 260) – 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 24 минуты. За это время украинка сделала 6 брейков, но и проиграла свои три подачи. При этом с третьго матч-бола она все же завершила игру в свою пользу.

Калинина в этом году впервые сыграет в основе турнира WTA (выше уровня WTA 125k). Последний раз она на таком уровне играла еще осенью прошлого года, когда ей не удалось пройти квалификацию в Ташкенте (WTA International) и в Москве (WTA Premier).

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