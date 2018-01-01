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Калинина вышла в финал квалификации в Вашингтоне

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Сеяная второй в квалификации украинка легко обыграла соперницу из Болгарии.
Калинина вышла в финал квалификации в Вашингтоне

Украинская теннисистка Ангелина переиграла болгарскую теннисистку Сесиль Карантачеву в двух сетах в первом матче квалификации турнира WTA в Вашингтоне 6:4, 6:1.

Калинина оформила семь брейков и проиграла четыре гейма на своей подаче.

В финале отборочных соревнований украинка, посеянная под вторым номером, встретится с американкой Луизой Чирико (WTA, 260).

Стоит отметить, что Ангелина Калинина в последний раз выступала на турнире WTA (выше уровня WTA 125k) еще осенью прошлого года, когда ей не удалось пройти квалификацию в Ташкенте (WTA International) и в Москве (WTA Premier).

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Теги: Ангелина Калинина, теннис
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