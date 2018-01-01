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Марченко продолжил сезон без побед

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Илья Марченко проиграл на старте квалификации в Вашингтоне.
Илья Марченко
Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел пробиться в финал квалификации турнира АТР-500 в Вашингтоне, уступив представителю США Тай-Сону Квятковски — 6:7(6), 6:0, 5:7.

Борьба на корте продолжалась три часа. В начале решающей партии соперники обменялись брейками, а при счете 4-5 Марченко отыграл на своей подаче тройной матчбол. Перевести игру на тайбрейк украинцу не удалось. В 12-м гейме Квятковски вновь зарабатывает матчболы: в общей сложности с пятой попытки американец оформляет брейк и путевку в финал квалификации.

Отметим, что Марченко, пропустивший большую часть сезона из-за травмы, в этом году еще не выигрывал.

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Теги: Илья Марченко, теннис
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