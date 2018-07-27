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Спонсор Свитолиной объяснил отказ теннисистки играть в Москве

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Элина Свитолина отказалась лететь на турнир в Москву.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов прокомментировал отказ первой ракетки Украины от участия турнира в Москве.

"Если вы хотите найти только политику, то тут каждый решает сам. Элина решила не играть. Я согласен с ее решением. Но, что более важно, это профессиональное решение.

Допустим Свитолина сыграла турнир в Москве, а он проходит на грунте, который заканчивается 29 июля. С 30 июля начинается важнейшая серия турниров в Канаде и США на харде. 6 августа Свитолина будет защищать титул в Монреале. Переход с грунта на хард это 8-10 дней плюс акклиматизация и десятичасовая разница", – сказал Сапронов в комментарии Tribuna.

Отметим, что призовой фонд Moscow River Cup составляет 750 тысяч долларов.

Ранее организаторы турнира заявили, что Свитолина отказалась лететь на турнир из-за политических причин.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Юрий Сапронов
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  27.07.2018, 22:03
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гость
Сто %%%%%%% правильно нельзя к тварям козлиным ехать они с нами ведут войну на Донбассе.
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