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Свитолина отказалась лететь на турнир в Россию

Комментариев: 3
В Москве надеются, что в следующем году украинка согласится.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Элина Свитолина отказалась участвовать в турнире Moscow River Cup по политическим причинам. Об этом рассказал директор соревнований Александр Островский.

"На первом этапе в числе звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь", – передает слова Островского xsport.ua.

При этом директор отметил, что в следующем году планирует снова пригласить Свитолину для участия в турнире. 

Отметим, что призовой фонд Moscow River Cup составляет 750 тысяч долларов.

Напомним, Свитолина получила государственный орден "За заслуги".

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Теги: Элина Свитолина, Москва, теннис, россия, Украина
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  27.07.2018, 16:13
Оценка:  0
гость
Она половину турниров пропускает. В Бирмингем вообще забыла (по ее словам) подать заявку. Нечего из всего делать политику.
PUTINCHYIJ    27.07.2018, 15:54
Оценка:  0
PUTINCHYIJ
Молодец Девчонка!!!
CernijMartin    27.07.2018, 15:28
Оценка:  -3
CernijMartin
УСИК НЕДАВНО ЕЗДИЛ И ВЫИГРАЛ,НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОШЛО А ЭТО ВИДИШЬ ЛИ СИЛЬНО ПОЛИТИЗИРОВАННАЯ...НУ И СИДИ ДОМА ОВЦА
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