Свитолина отказалась лететь на турнир в Россию

В Москве надеются, что в следующем году украинка согласится.

Элина Свитолина отказалась участвовать в турнире Moscow River Cup по политическим причинам. Об этом рассказал директор соревнований Александр Островский.

"На первом этапе в числе звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь", – передает слова Островского xsport.ua.

При этом директор отметил, что в следующем году планирует снова пригласить Свитолину для участия в турнире.

Отметим, что призовой фонд Moscow River Cup составляет 750 тысяч долларов.

Напомним, Свитолина получила государственный орден "За заслуги".

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