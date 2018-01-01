Свитолина: На US Open постараюсь сыграть на 100%

Элина Свитолина рассказала о задачах на вторую часть сезона.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала свои задачи на вторую часть сезона, объяснив, почему почти не играет на маленьких турнирах.

"Конечно, очень обидно, что так вышло на Уимблдоне. Но, если честно, большая загадка, почему так много проиграло в первых двух кругах.

Мы вместе с командой стараемся что-то предпринимать, пытаемся найти тот путь, который принесет мне успех на таких турнирах. Я очень мотивирована что-то пробовать и менять, но, к сожалению, пока это не дает результатов. Но мы будем двигаться вперед. Я не могу сидеть в расстроенных чувствах, потому что это мне не поможет пробиться и сыграть лучше на следующем турнире Grand Slam. Остается только выходить на корт и тренироваться

Цель до конца этого года – как можно лучше играть каждый турнир, на каждый из них у нас стоит самая высокая задача, это всегда победа. Для меня самое важное – быть физически в хорошей форме, без травм. Потому что во второй половине сезона будет больше турниров, которые имеют значительный оттенок на рейтинг. И, конечно же, остался еще один Grand Slam в Нью-Йорке. Мы будем готовиться как-можно лучше и постараемся сыграть на 100%.

Может быть, я сыграю один турнир 250 тысяч и то ближе к концу года, будем смотреть, как я буду двигаться по рейтингу. Но мы с командой считаем, что это верный выбор, мы не будем фокусироваться на маленьких турнирах, потому что задача стоит только на турнир Grand Slam", - цитирует Свитолину Xsport.ua.

Ранее сообщалось, что Свитолина провела тренировку с экс-первой ракеткой мира.

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