Козлова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Москве

Катерина Козлова уступила немке Лауре Зигемунд.

Украинка Катерина Козлова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира серии WTA International, который ныне проходил в Москве.

Во втором круге Козлова уступила немецкой теннисистке Лауре Зигемунд – 0:6, 3:6.

В первом сете Катерина проиграла три своих подачи, не взяв ни одного гейма. Вторая партия складывалась для нашей теннисистке удачнее, однако она позволила немке взять два брейка и довести матч до победы.

Соперницы провели на корте 65 минут.

Катерина Козлова (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) 0:6, 3:6

Ранее сообщалось, что Козлова и Калинина не сумели пробиться в полуфинал турнира Оломоуце.

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