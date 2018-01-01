Переключиться на мобильную версию

Козлова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Москве

Комментариев: 0
Катерина Козлова уступила немке Лауре Зигемунд.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинка Катерина Козлова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира серии WTA International, который ныне проходил в Москве.

Во втором круге Козлова уступила немецкой теннисистке Лауре Зигемунд – 0:6, 3:6. 

В первом сете Катерина проиграла три своих подачи, не взяв ни одного гейма. Вторая партия складывалась для нашей теннисистке удачнее, однако она позволила немке взять два брейка и довести матч до победы. 

Соперницы провели на корте 65 минут.

Катерина Козлова (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) 0:6, 3:6

Ранее сообщалось, что Козлова и Калинина не сумели пробиться в полуфинал турнира Оломоуце.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, Катерина Козлова
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь