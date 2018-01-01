Козлова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Москве
Катерина Козлова уступила немке Лауре Зигемунд.
Украинка Катерина Козлова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира серии WTA International, который ныне проходил в Москве.
Во втором круге Козлова уступила немецкой теннисистке Лауре Зигемунд – 0:6, 3:6.
В первом сете Катерина проиграла три своих подачи, не взяв ни одного гейма. Вторая партия складывалась для нашей теннисистке удачнее, однако она позволила немке взять два брейка и довести матч до победы.
Соперницы провели на корте 65 минут.
Катерина Козлова (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) 0:6, 3:6
Ранее сообщалось, что Козлова и Калинина не сумели пробиться в полуфинал турнира Оломоуце.
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