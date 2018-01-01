Маррей иронично отнесся к своему месту в мировом рейтинге

Британец после травмы не входит даже в 800 лучших теннисистов мира.

Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей иронично прокомментировал свое нынешнее место в мировом рейтинге АТР.

Британский теннисист разместил свое положение в рейтинге в Instagram c подписью “гордость”.

Напомним, что после своей операции Маррей принял участие лишь в одном турнире, для подготовки к Уимблдону. А на самом мейджоре он так и не сыграл.

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