Маррей иронично отнесся к своему месту в мировом рейтинге
Британец после травмы не входит даже в 800 лучших теннисистов мира.
Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей иронично прокомментировал свое нынешнее место в мировом рейтинге АТР.
Британский теннисист разместил свое положение в рейтинге в Instagram c подписью “гордость”.
Напомним, что после своей операции Маррей принял участие лишь в одном турнире, для подготовки к Уимблдону. А на самом мейджоре он так и не сыграл.
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