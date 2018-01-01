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Уильямс обвинила допинг-инспекции в дискриминации

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По мнению теннисистки, ее не случайно выбирают для проб.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
twitter.com/serenawilliams

Американская теннисистка, 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема, Серена Уильямс заявила, что допинг-инспекторы ведут себя предвзято по отношению к ней.

“Настало время провести очередной “случайный” допинг-тест для Серены. Из всех игроков, меня проверяют чаще всего. Дискриминация? Думаю, да. Во всяком случае, я оставлю наш спорт чистым”,- написала Уильямс в своем Twitter.

Накануне американка получила приглашение на турнир в Монреале.

Напомним, что Уильямс стала финалисткой Уимблдона в этом году.

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Теги: теннис, Серена Уильямс
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