Переключиться на мобильную версию

Уильямс получила приглашение на турнир в Монреале

Комментариев: 0
Серена Уильямс выступит на турнире WTA Premier 5.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс получила wild card от организаторов турнира WTA Premier 5 в Монреале.

Директор Юджин Лапьер, говоря о турнире в комментарии WTA, сказал, что нельзя было оставить турнир без финалистки минувшего Уимблдона.

"Конечно, для нас большая честь предоставить wild card Серене Уильямс. После объявления списка участниц там не хватало только ее для обеспечения состава мечты. Она впечатлила скоростью возвращения на самый высокий уровень. Она всегда была бойцом и доказала это еще раз. Я знаю, что болельщики будут счастливы видеть игру Серены в Монреале".

Отметим, что перед этим wild card получила белоруска Виктория Азаренко, а обладательницы еще двух приглашений станут известны позже.

Напомним, Серена Уильямс уступила в финале Уимблдона Анжелик Кербер.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Серена Уильямс, WTA, Монреаль, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь