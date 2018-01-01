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Касаткина: Я плакала, когда Месси со сборной Аргентины вылетел с ЧМ-2018

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Российская теннисистка призналась, что болела за капитана аргентинской сборной на ЧМ-2018.
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своем отношении к минувшему ЧМ-2018 по футболу.

"Когда Месси со сборной Аргентины вылетел с чемпионата мира, я плакала. У меня даже майка есть с его фамилией. Очень расстроилась. Болела за него. Тем более что вели в матче с французами 2:1", – приводит слова 13-й ракетки мира championat.com

Ранее Дарья Касаткина заявила, что хочет быть похожей на Лионеля Месси и Андреса Иньесту.

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Теги: теннис, Дарья Касаткина, Лионель Месси, футбол, сборная Аргентины, ЧМ 2018
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