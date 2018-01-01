Переключиться на мобильную версию

Федерер: В раздевалке на Уимблдоне многие играют в карты или спят

Комментариев: 0
Швейцарец вспомнил о Центральном корте главного травяного турнира.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Роджер Федерер рассказал, чтоделают теннисисты в раздевалке Центрального корта Уимблдона.

"Мне всегда нравится играть на Центральном корте Уимблдона. Думаю, на нем хочется сыграть каждому – уж слишком большая глава в истории тенниса была написана именно там. 

Готовясь в раздевалке, некоторые играют в карты, некоторые просто спят. Вне зависимости от того, кто был со мной в раздевалке, мне есть что вспомнить интересного оттуда", – цитирует швейцарца Give me Sport. 

Напомним, Федерер - восьмикратный победитель Уимблдона.

Ранее Федерер спел китайскую песню в промо турнира в Шанхае. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Роджер Федерер, Уимблдон, Центральный корт, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь