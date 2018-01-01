Федерер: В раздевалке на Уимблдоне многие играют в карты или спят
Швейцарец вспомнил о Центральном корте главного травяного турнира.
Роджер Федерер рассказал, чтоделают теннисисты в раздевалке Центрального корта Уимблдона.
"Мне всегда нравится играть на Центральном корте Уимблдона. Думаю, на нем хочется сыграть каждому – уж слишком большая глава в истории тенниса была написана именно там.
Готовясь в раздевалке, некоторые играют в карты, некоторые просто спят. Вне зависимости от того, кто был со мной в раздевалке, мне есть что вспомнить интересного оттуда", – цитирует швейцарца Give me Sport.
Напомним, Федерер - восьмикратный победитель Уимблдона.
Ранее Федерер спел китайскую песню в промо турнира в Шанхае.
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