Козлова и Калинина не сумели пробиться в полуфинал турнира Оломоуце

Украинки зачехлили ракетки на турнире серии ITF в чешском Оломоуце.

Украинка Катерина Козлова закончила свои выступления на турнире серии ITF в чешском Оломоуце. 24-летняя теннисистка проиграла в четвертьфинале француженке Фионе Ферро – 3:6, 1:6.

Козлова отдала пять своих подач, при этом взяв лишь две на приеме. Таким образом, Ферро спокойной довела матч до победы.

В еще одном четвертьфинальном матче украинка Ангелина Калинина уступила итальянке Джулии Гатто-Монтиконе – 2:6, 6:3, 1:6.

Калинина неудачно начала матч, проиграв три своих подачи и позволила сопернице повести в счете. Во второй партии украинка вернулась в игру благодаря двум брейкам и сравняла счет. Однако в решающем сете Калинина вновь отдала три своих подачи и без шансов проиграла партию.

Калинина вслед за Козловой покинула турнир в Оломоуце.

Ранее сообщалось, что Стаховский проиграл на старте турнира в Ньюпорте.

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