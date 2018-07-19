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Свитолина провела тренировку с экс-первой ракеткой мира

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Украинка опубликовала фотографию с Энди Мареем.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Пятая ракетка мира Элина Свитолина начала подготовку к заключительной части сезона, которая пройдет на хардовых кортах.

Первую тренировку украинка провела с экс-лидером рейтинга ATP Энди Марреем.

О встрече теннисистов она отрапортовала в социальной сети Instagram, опубликовав совместное фото.

Ранее Элина Свитолина рассказала о планах на оставшуюся часть сезона. Также украинку наградили государственным орденом "За заслуги".

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Теги: Элина Свитолина, теннис, фото, тренировка, Энди Маррей
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