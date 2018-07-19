Свитолина провела тренировку с экс-первой ракеткой мира

Украинка опубликовала фотографию с Энди Мареем.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина начала подготовку к заключительной части сезона, которая пройдет на хардовых кортах.

Первую тренировку украинка провела с экс-лидером рейтинга ATP Энди Марреем.

О встрече теннисистов она отрапортовала в социальной сети Instagram, опубликовав совместное фото.

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) 19 Июл 2018 в 5:35 PDT

Ранее Элина Свитолина рассказала о планах на оставшуюся часть сезона. Также украинку наградили государственным орденом "За заслуги".

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!