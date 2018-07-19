Свитолина провела тренировку с экс-первой ракеткой мира
Украинка опубликовала фотографию с Энди Мареем.
Пятая ракетка мира Элина Свитолина начала подготовку к заключительной части сезона, которая пройдет на хардовых кортах.
Первую тренировку украинка провела с экс-лидером рейтинга ATP Энди Марреем.
О встрече теннисистов она отрапортовала в социальной сети Instagram, опубликовав совместное фото.
Ранее Элина Свитолина рассказала о планах на оставшуюся часть сезона. Также украинку наградили государственным орденом "За заслуги".
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