Федерер спел китайскую песню в промо турнира в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся в проморолике турнира Rolex Shanghai Masters, который пройдет с 6 по 14 октября. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Федерер - действующий победитель хардовых соревнований – в финале прошлогоднего турнира он в двух партиях обыграл Рафаэля Надаля.

This year is the 10th Anniversary of the Rolex Shanghai Masters. Our defending champion .@rogerfederer is helping us celebrate. And he's singing in Chinese... https://t.co/beKExy4JXz pic.twitter.com/2Pee7oS5lf