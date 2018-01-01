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Федерер спел китайскую песню в промо турнира в Шанхае

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся в проморолике турнира Rolex Shanghai Masters, который пройдет с 6 по 14 октября. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
twitter.com/sh_rolexmasters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся в проморолике турнира Rolex Shanghai Masters, который пройдет с 6 по 14 октября. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Федерер - действующий победитель хардовых соревнований – в финале прошлогоднего турнира он в двух партиях обыграл Рафаэля Надаля.

Ранее сообщалось, что Федерер признан лучшим теннисистом года.

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Теги: Роджер Федерер, Шанхай, теннис, промо
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