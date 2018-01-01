Федерер и Стивенс признаны лучшими теннисистами года
ESPN вручил награды лучшим теннисистам года.
В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) - премии, учрежденной спортивным телеканалом ESPN.
В номинации "Выдающийся рекорд" победил Роджер Федерер, который стал также Лучшим теннисистом года, превзодя Рафаэля Надаля и Марина Чилича.
Лучшей теннисисткой стала Слоан Стивенс, которая выиграла Открытый чемпионат США 2017. Американка обошла Симону Халеп, Каролину Возняцки и Гарбинье Мугурусу.
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