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Козлова поборется за место в четвертьфинале на турнире ITF в Оломоуце

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Катерина Козлова в 1/8 финала без проблем справилась с Викторией Мунтян.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинка Катерина Козлова с победы стартовала на турнире серии ITF в чешском Оломоуце, обыграв в двух сетах француженку Викторию Мунтян – 6:2, 6:4.

В первой партии Козлова взяла три подачи на приеме, при этом проиграв лишь одну свою. Во втором сете 24-летняя украинка также записала в свой актив три брейка и довела матч до логической победы.

В 1/8 финала Козлова померяется силами с чешкой Анастасией Детюч, которая занимает 460-ю позицию рейтинга WTA.

Также на турнире в Оломоуце сыграет Ангелина Калинина, которая начнет свой путь по сетке матчем с Катериной Стюарт из США. Поединок состоится в четверг, 19-го июля. Ориентировочное начало – 13:30 по киевскому времени.

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Теги: теннис, Катерина Козлова
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