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US Open 2018: призовой фонд

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Стал известен призовой фонд заключительного турнира Большого шлема в 2018 году.
Главная арена US Open
Главная арена US Open
Getty Images

USTA объявила, что призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису в этом году составит рекордные 53 миллионов долларов.

По сравнению с 2013 годом призовой фонд вырос на 57%. С 1973 года мужчины и женщины получают на US Open равные призовые.

Победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получат рекордные для турнира 3,8 млн. Победители в парном разряде получат 700 тыс. Это также является рекордом.

Распределение призовых по раундам в одиночном разряде:

Первый круг – 54 тыс;
Второй – 93 тыс;
Третий – 156 тыс;
Четвертый – 266 тыс;
Четвертьфинал – 475 тыс;
Полуфинал – 925 тыс;
Финал – 1,85 млн.

Напомним, US Open 2018 пройдет с 27 августа по 9 сентября.

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Теги: теннис, US Open, призовой фонд
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