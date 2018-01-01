US Open 2018: призовой фонд

Стал известен призовой фонд заключительного турнира Большого шлема в 2018 году.

USTA объявила, что призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису в этом году составит рекордные 53 миллионов долларов.

По сравнению с 2013 годом призовой фонд вырос на 57%. С 1973 года мужчины и женщины получают на US Open равные призовые.

Победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получат рекордные для турнира 3,8 млн. Победители в парном разряде получат 700 тыс. Это также является рекордом.

Распределение призовых по раундам в одиночном разряде:

Первый круг – 54 тыс;

Второй – 93 тыс;

Третий – 156 тыс;

Четвертый – 266 тыс;

Четвертьфинал – 475 тыс;

Полуфинал – 925 тыс;

Финал – 1,85 млн.

Напомним, US Open 2018 пройдет с 27 августа по 9 сентября.

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