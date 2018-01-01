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Свитолина получила государственный орден "За заслуги"

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Украинскую теннисистку наградили государственным орденом.
Элина Свитолина и Юлия Светличная
Элина Свитолина и Юлия Светличная
twitter.com/ElinaSvitolina

Президент Украины Петр Порошенко наградил пятую ракетку мира Элину Свитолину орденом "За заслуги" ІІІ степени. Награду спортсменка получила не от главы государства, а из рук Юлии Светличной, возглавляющей Харьковскую ОГА.

"Очень рада получить эту важную для меня награду", – написала теннисистка в социальной сети Twitter.

Ранее Элина Свитолина рассказала о планах на вторую часть сезона.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Петр Порошенко, орден, фото
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