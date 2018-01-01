Свитолина получила государственный орден "За заслуги"

Украинскую теннисистку наградили государственным орденом.

Президент Украины Петр Порошенко наградил пятую ракетку мира Элину Свитолину орденом "За заслуги" ІІІ степени. Награду спортсменка получила не от главы государства, а из рук Юлии Светличной, возглавляющей Харьковскую ОГА.

"Очень рада получить эту важную для меня награду", – написала теннисистка в социальной сети Twitter.

Ранее Элина Свитолина рассказала о планах на вторую часть сезона.

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