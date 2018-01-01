Свитолина: Цель осталась неизменной, но в этом сезоне хочу сыграть в Сингапуре

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о планах на вторую часть сезона.

В Харьковском Superior Golf and Spa Resort состоялась пресс-конференция первой ракетки Украины и пятой ракетки мира Элины Свитолиной.

"У меня очень напряженное расписание. Бываю в Украине несколько раз в году по несколько дней. Приезжала после Ролан Гаррос, вот удалось приехать сейчас.

Вторая часть сезона очень важна - на ней окончательно определятся участницы Итогового турнира восьмерки в Сингапуре. Впереди крупные турниры - и, конечно же - еще один турнир Большого Шлема - в Нью-Йорке. Также планирую сыграть завершающую сезон азиатскую серию, перед соревнованиями в Сингапуре.

Я со своей командой приняла решение играть только турниры серии Премьер и выше. Скорее всего я сыграю на одном турнире категории International — в Азии. Мы сделали правильный выбор — играть только крупные соревнования и не тратить силы на мелкие турниры. Сезон длинный — с января по октябрь! У меня есть несколько травм: болит то тут, то там….. А специфика тенниса такова, что на каждом турнире мы играем много матчей, и в каждом надо показывать свой лучший теннис, чтобы добиться победы. Нельзя выйти на корт и выложиться на 50 процентов.

Задумываюсь ли я о том, что пока не получается на Шлемах? Мы с командой ищем разные варианты, как верно подойти к Шлему, какой подход поможет именно мне. В современном теннисе, как мне кажется выиграть турнир Большого Шлема можно двумя путями: либо попасть в волну, выстрелить на одном турнире, поймать кураж, как та же Елена Остапенко. Или же завоевать титул благодаря опыту, накомпленному за много лет, понять что же сработает именно для тебя.

Какова моя цель? Стать первой ракеткой мира - осталась прежней. Цель на сезон - обязательно попасть в Сингапур на Итоговый турнир" – цитирует Свитолину tennisua.org.

Ранее сообщалось, что Свитолина встретилась с Хэмилтоном.

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