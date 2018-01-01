Стаховский проиграл на старте турнира в Ньюпорте

Украинец зачехлил ракетку уже после первого матча.

Украинец Сергей Стаховский завершил свои выступления на турнире ATP в Ньюпорте уже в первом раунде, проиграв обладателю wildcard из китайского Тайбэя Джейсону Джангу – 4:6, 6:3, 3:6.

В первом сете соперники очень уверенно брали свои подачи до восьмого гейма, пока соперник внезапно не выиграл три гейма подряд. Во втором сете получилась обратная ситуация – соперники снова уверенно брали свои подачи, но после 3:3 уже Стаховский выиграл три гейма подряд.

В решающем сете Стаховский первым сделал брейк, но не сумел довести матч до победы, тут же дав Джангу сделать обратный брейк, а потом в конце сета взять три гейма подряд, а с ними и матч.

Напомним, на предыдущем турнире Уимблдоне Стаховский проиграл во втором раунде.

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