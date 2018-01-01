Все о струнах: как правильно выбрать ключевую часть ракетки

Правильно подобранные ракетки для большого тенниса – важный кирпичик в построении победной стратегии. И главная ее часть – струны. Именно о них ударяется мяч, получая необходимое ускорение и степень подкрутки. Именно от них будет зависеть сила удара, его.

Как выбрать струны: различие материалов

Правильно подобранный инвентарь удобно ложится в руку, не вызывает дискомфорта из-за веса или габаритов, становится одним целым с владельцем на время игры. Прежде чем купить оригинальные ракетки, придется подержать и испытать немало вариантов. Но эргономика – не единственный критерий подбора. Не менее важны и струны.

Прочные и упругие – два важных определения струн, отличающих хорошие товары для тенниса. Благодаря увеличенной жесткости, струны не требуют частой замены, а их эластичность непосредственно влияет на силу взаимодействия поверхности касания ракетки для большого тенниса с мячом и точность удара. Какой материал используют при производстве?

Оригинальные ракетки известных производителей изготавливаются из высококачественных материалов, а при их выборе необходимо руководствоваться уровнем подготовки игрока.

Какого вида струны лучше заказать в Украине?

На эффективность спортинвентаря оказывают влияние и такие характеристики струн, как толщина и структура жил. Можно заказать варианты:

одноструктурные – моноволоконные, мультиволоконные;

многоструктурные – сконструированные из сердцевины и оплетки.

Моноволоконные – изготавливают из одного или нескольких волокон, имеющих цельную структуру. Из-за своей жесткости и прочности такие изделия являются наиболее востребованными на мировом рынке, в том числе и в Украине.

Мультиволоконные – состоят из нескольких сплетенных волокон. Их может быть до 2000. Это упругие, прочные, схожие по характеристикам с natural gut, модели, которые чаще выбирают профессиональные игроки.

Многоструктурные – отличаются по своей конструкции. На детальном фото можно заметить наличие сердцевины и обмотки из волокон. Сердечников может быть и 2. Особенность в том, что они не всегда круглые и могут иметь разную структуру.

Интернет-магазин тенниса предлагает такие варианты выполнения струн для ракеток в различном исполнении. Для повышения прочности и жесткости таких жил сердечник может быть дополнен проволокой из металла.

Tennisgo – это большой ассортимент инвентаря для новичков и профессионалов. Если для вас выбор струн – задача непривычная, рекомендуем заказать их после обсуждения со специалистом.

Выбирая товары для тенниса, учитывайте свой стиль игры, силу удара, периодичность возникновения необходимости в замене струн ракетки, бюджет. Можно купить готовую ракетку или комплект струн для перетяжки. Один из лучших вариантов для профессионалов – теннисные ракетки Head. Любителям стоит отдать предпочтение вариантам проще и дешевле.