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Цуренко: Осталась недовольна игрой на Уимблдоне

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Украинка ставила перед собой высокие цели на Уимблдон.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, почему так рано завершила выступления на Уимблдоне.

"Да, я могу сказать, что осталась недовольна своей игрой. Я играла плохо, я играла неуверенно и не выполнила задачу, которую ставила перед собой на поединок. Я точно знала, как она (Стрыцова) будет играть, но она сыграла намного точнее, чем я ожидала и, вообще, этот матч был фантастическим с ее стороны. У меня постоянно было чувство, что она играет туда, куда я не ожидаю. Это было самой тяжелой частью этого матча, потому что она просто играла настолько неудобно для меня, что я ничего не могла сделать.

Я ставила перед собой очень высокие цели. Не меньше, чем четвертьфинал, всегда, на турнирах Grand Slam ставлю перед собой цель – как минимум, четвертьфинал. Но, обстоятельства складывались так, что я понимала, что, как сыграю, так сыграю. К сожалению, это правда. Я очень недовольна таким состоянием и очень много работаю над тем, чтобы никакие физические проблемы не мешали моим целям из головы", - цитирует Цуренко Xsport.

Напомним, Цуренко проиграла Стрыцовой во втором круге и покинула Уимблдон.

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Теги: Леся Цуренко, Уимблдон, теннис
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