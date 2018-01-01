Чемпионский танец победителей Уимблдона
Джокович и Кербер отметили победу на мейджоре танцем.
Триумфаторы Уимблдона Новак Джокович и Анжелик Кербер продолжили традицию, станцевав на балу чемпионов.
Too good. pic.twitter.com/uHsQihVBQS— José Morgado (@josemorgado) 16 июля 2018 г.
Танец чемпионов – это одна из многих традиций Уимблдона. Однако, далеко не всегда она соблюдается. Например, победители прошлого сезона Роджер Федерер и Гарбинье Мугуруса не танцевали вместе
Отметим, что это уже четвертая победа Джоковича на Уимблдоне. Для Кербер же победа на травяном мейджоре стала первой в карьере.
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