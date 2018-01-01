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Чемпионский танец победителей Уимблдона

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Джокович и Кербер отметили победу на мейджоре танцем.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Триумфаторы Уимблдона Новак Джокович и Анжелик Кербер продолжили традицию, станцевав на балу чемпионов.

 

 

Танец чемпионов – это одна из многих традиций Уимблдона. Однако, далеко не всегда она соблюдается. Например, победители прошлого сезона Роджер Федерер и Гарбинье Мугуруса не танцевали вместе

Отметим, что это уже четвертая победа Джоковича на Уимблдоне. Для Кербер же победа на травяном мейджоре стала первой в карьере.

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Теги: теннис, Уимблдон, Новак Джокович, Анжелика Кербер
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