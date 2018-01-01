Джокович без проблем выиграл свой четвертый Уимблдон

Новак Джокович стал 13-кратным победителем турниров Большого шлема.

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл в финале Уимблдона у представителя ЮАР Кевина Андерсона, который впервые боролся за этот титул.

Матч длился почти 2,5 часа, а Джоковичу для уверенной победы хватило трех сетов - 2:6, 2:6, 6:7(3).

Таким образом серб выиграл четвертый Уимблдон в карьере и стал 13-кратным победителем турниров Большого шлема.

Напомним, среди женщин победительницей Уимблдона стала Анжелик Кербер, в даух сетах обіграв Серену Уильямс.

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