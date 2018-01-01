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Кербер: Серена заставляет играть в лучший теннис

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Немецкая теннисистка поделилась эмоциями после победы на Уимблдоне.
Анжелик Кербер и Серена Уильямс
Анжелик Кербер и Серена Уильямс
twitter.com/WTA

Анжелик Кербер прокомментировала свою победу над Сереной Уильямс в финале Уимблдона и объяснила, почему любит играть в матчах с американской.

"Я знала, что в матчах против Серены всегда нужно показывать свой лучший теннис, особенно в важных моментах. Я старалась играть агрессивно, когда мне выпадала возможность, потому что она отлично подавала, и я должна была хорошо передвигаться по корту и заставлять двигаться ее. Под конец матча я снова начала нервничать, потому что знала, что должна воспользоваться первым же шансом, потому Серена всегда борется до последнего розыгрыша.

Я уже много раз говорила, что для меня она – великая чемпионка, одна из лучших теннисисток в мире. Это замечательно, что она вернулась на такой уровень после взлетов и падений, рождения дочери. Для меня всегда было честью играть с ней на одном корте, потому что она заставляет играть тебя в лучший теннис. Ей нравится играть в финальных матчах, на центральных кортах. Я старалась не думать о том, что играю против нее. Я старалась заботиться о своей игре, оставаться спокойной и не быть слишком эмоциональной.

Думаю, две недели назад никто не ожидал, что я смогу дойти на Уимблдоне так далеко. Я старалась быть сконцентрированной все время, каждый день старалась улучшать свой теннис и не думать слишком много о том, что может произойти или нет. Мне кажется, что без неудач в 2017 году я бы не смогла победить здесь. Я многому научилась и через многое прошла в прошлом сезоне.

Я не могу полностью описать свои ощущения, потому что с самого детства мечтала о подобных моментах. Победа на Уимблдоне – это действительно нечто особенное в моей карьере.

Я провела здесь много хороших матчей за последние годы. Wimbledon – особенный турнир, который славится своими традициями. Если победил здесь, то это навсегда. Теперь никто не сможет забрать у меня звание чемпионки" - цитирует Кербер btu.org.ua.

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Теги: Анжелик Кербер, Серена Уильямс, Уимблдон, теннис
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