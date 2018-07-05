Уимблдон (ATP): Джокович обыграл Андерсона в финале
Уимблдон – третий турнир в сезоне категории Мэйджор, проходящий в столице Великобритании, на открытых травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Уимблдонский турнир является одним из престижнейших соревнований в истории тенниса и завершает травяную серию турниров в сезоне.
Призовой фонд: £15,982,000
Действующий чемпион: Роджер Федерер обыграл Марина Чилича в 2017 году со счетом 6:3, 6:1, 6:4
Рекордсмен по количеству титулов: Роджер Федерер – восемь побед
Украинцы на турнире: Сергей Стаховский (основная сетка), Александр Долгополов (снялся с турнира из-за травмы), Илья Марченко (не преодолел квалификацию)
Вашему вниманию расписание и результаты матчей:
– Основная сетка
Финал
Новак Джокович (Сербия, 12) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 2:6, 2:6, 6:7(3)
1/2 финала
Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – Джон Иснер (США, 9) – 7:6 (6), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24
Новак Джокович (Сербия, 12) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8
1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 6:2, 7:6 (5), 5:7, 4:6, 11:13
Новак Джокович (Сербия, 12) – Кей Нисикори (Япония, 24) – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2
Милош Раонич (Канада, 13) – Джон Иснер (США, 9) – 7:6 (5), 6:7 (7), 4:6, 3:6
Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 5:7, 7:6 (7), 6:4, 4:6, 4:6
1/8 финала
Кей Нисикори (Япония, 24) – Эрнест Гулбис (Латвия, Q) – 4:6, 7:6, 7:6, 6:1
Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Адриан Маннарино (Франция, 22) – 6:0, 7:5, 6:4
Маккензи Макдональд (США) – Милош Раонич (Канада, 13) – 3:6, 4:6, 7:6, 2:6
Джон Иснер (США, 9) – Стефанос Циципас (Греция, 31) – 6:4, 7:6, 7:6
Гаэль Монфис (Франция) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 6:7, 6:7, 7:5, 6:7
Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Жиль Симон (Франция) – 7:6 (1), 7:6 (5), 5:7, 7:6 (5)
Иржи Веселы (Чехия) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 3:6, 3:6, 4:6
Карен Хачанов (Россия) – Новак Джокович (Сербия, 12) – 4:6, 2:6, 2:6
Третий раунд
Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 3:6, 5:7, 5:7
Сэм Куэрри (США, 11) – Гаэль Монфис (Франция) – 7:5, 4:6, 4:6, 2:6
Джон Иснер (США, 9) – Раду Албот (Молдавия) – 6:3, 6:3, 6:4
Адриан Маннарино (Франция, 22) – Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3
Стефанос Циципас (Греция, 31) – Томас Фаббьяно (Италия, Q) – 6:2, 6:1, 6:4
Гидо Пелья (Аргентина) – Маккензи Макдональд (США) – 4:6, 4:6, 6:7
Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 7:5, 6:2
Деннис Новак (Австрия, Q) – Милош Раонич (Канада, 13) – 6:7, 6:4, 5:7, 2:6
Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:4, 7:6, 6:3
Жиль Симон (Франция) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:1, 6:7, 6:3, 7:6 (2)
Алекс де Минор (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 1:6, 2:6, 4:6
Иржи Веселы (Чехия) – Фабио Фоньини (Италия, 19) – 7:6(4), 3:6, 6:3, 6:2
Эрнест Гулбис (Латвия, Q) – Александр Зверев (Германия, 4) – 7:6 (2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0
Карен Хачанов (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 4:6, 7:6(3), 6:2, 6:1
Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – Новак Джокович (Сербия, 12) – 6:4, 3:6, 2:6, 4:6
Ник Кирьос (Австралия, 15) – Кей Нисикори (Япония, 24) – 1:6, 6:7 (3), 4:6
Второй раунд
Люка Пуи (Франция, 17) – Деннис Новак (Австрия, Q) – 4:6, 2:6, 7:6 (8), 6:4, 2:6
Джон Миллман (Австралия) – Милош Раонич (Канада, 13) – 6:7 (4), 6:7 (4), 6:7 (4)
Паоло Лоренци (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 3:6, 6:7 (5), 6:7 (3)
Адриан Маннарино (Франция, 22) – Райан Харрисон (США) – 7:5, 7:5, 7:6 (4)
Иво Карлович (Хорватия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (5), 6:3, 6:7 (4), 6:7 (4), 11:13
04.07 (15:00) Маккензи Макдональд (США) – Николас Джарри (Чили) – 7:6(5), 5:7, 3:6
Сэм Куэрри (США, 11) – Сергей Стаховский (Украина, WC) – 7:6 (4), 6:3, 6:3
Аляж Бедене (Словения) – Раду Албот (Молдавия) – 2:6, 6:4, 6:2, 11:9
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 3:6, 4:6, 2:6
Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Лукаш Лацко (Словакия) – 6:4, 6:4, 6:1
Джон Иснер (США, 9) – Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) – 6:1, 6:4, 6:7 (6), 6:7 (3), 7:5
Андреас Сеппи (Италия) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 3:6, 7:6 (5), 3:6, 4:6
Стефанос Циципас (Греция, 31) – Джаред Доналдсон (США) – 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3
Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – Жиль Мюллер (Люксембург) – 7:6 (6), 7:6 (4), 7:6 (3)
Томас Фаббьяно (Италия, Q) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6 (7), 6:3, 7:6 (6)
Марин Чилич (Хорватия, 3) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:1, 4:6, 6:7 (3), 5:7
Жюльен Беннето (Франция) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:4, 3:6, 4:6, 2:6
Маттео Берреттини (Италия) – Жиль Симон (Франция) – 3:6, 6:7 (4), 2:6
Алекс Де Минор (Австралия) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:2, 6:7 (8), 7:5, 6:3
Стефан Робер (Франция, Q) – Мэттью Эбден (Австралия) – 3:6, 6:7 (5), 6:4, 6:1
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 4:6, 3:6, 4:6
Орасио Себальос (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия, 12) – 1:6, 2:6, 3:6
Маркос Багдатис (Кипр) – Карен Хачанов (Россия) – 3:6, 4:6, 6:3, 7:6 (4), 5:7
Ник Кирьос (Австралия, 15) – Робин Хасе (Нидерланды) – 6:3, 6:4, 7:5
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 27) – Эрнест Гулбис (Латвия, Q) – 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 3:6
Симоне Болелли (Италия, LL) – Фабио Фоньини (Италия, 19) – 3:6, 4:6, 1:6
Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 6:4, 6:1, 6:2
Бернард Томич (Австралия, LL) – Кей Нисикори (Япония, 24) – 6:2, 3:6, 6:7 (7), 5:7
Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Иржи Веселы (Чехия) – 3:6, 4:6, 6:7 (3)
Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – Брэдли Клан (США, Q) – 6:4, 7:6 (0), 6:2
Бенуа Пэр (Франция) – Денис Шаповалов (Канада, 26) – 0:6, 6:2, 6:4, 7:6 (3)
Тейлор Фритц (США) – Александр Зверев (Германия, 4) – 4:6, 7:5, 7:6 (0), 1:6, 2:6
Первый раунд
Сэм Куэрри (США, 11) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:2, 6:4, 6:3
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Леонардо Майер (Аргентина, 32) – 3:6, 6:7 (5), 7:6 (5), 7:6 (5), 6:1
Люка Пуи (Франция, 17) – Денис Кудла (США, WC) – 6:3, 6:3, 2:6, 6:3
Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – Евгений Донской (Россия) – 6:2, 6:4, 7:5
Николас Джарри (Чили) – Филип Краинович (Сербия, 28) – 6:3, 3:6, 7:6 (5), 6:4
Сергей Стаховский (Украина, WC) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4
Петер Полански (Канада, LL) – Деннис Новак (Австрия, Q) – 2:6, 3:6, 6:7 (7)
Марин Чилич (Хорватия, 3) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) – 6:1, 6:4, 6:4
Жиль Мюллер (Люксембург) – Майкл Ммо (США, LL) – 7:5, 4:6, 7:6 (7), 3:6, 6:1
Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Душан Лайович (Сербия) – 6:1, 6:3, 6:4
Джэйсон Каблер (Австралия, Q) – Гидо Пелья (Аргентина) – 4:6, 5:7, 6:4, 6:7
Даниил Медведев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия, 16) – 7:6 (6), 6:2, 6:2
Иво Карлович (Хорватия) – Михаил Южный (Россия) – 4:6, 7:5, 7:6, 6:3
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Гастау Элиаш (Португалия) – 6:2, 6:4, 6:2
Даниил Медведев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия, 16) – 7:6, 6:2, 6:2
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Гастау Элиаш (Португалия) – 6:2, 6:4, 6:2
Милош Раонич (Канада, 13) – Лиам Броэди (Великобритания, WC) – 7:5, 6:0, 6:1
Джон Иснер (США, 9) – Янник Маден (Германия, Q) – 6:2, 7:6, 7:5
Юки Бхамбри (Индия) – Томас Фаббьяно (Италия, Q) – 2:6, 6:3, 6:3
Андреас Сеппи (Италия) – Джон-Патрик Смит (Австралия, Q) – 6:2, 6:4, 6:1
Стефанос Циципас (Греция, 31) – Грегуар Баррер (Франция, Q) – 6:3, 6:4, 6:7
Джон Миллман (Австралия) – Стефано Травалья (Италия, Q) – 6:7, 6:3, 7:5
Джаред Доналдсон (США) – Малек Жазири (Тунис) – 7:6, 6:3, 6:1
Гаэль Монфис (Франция) – Ришар Гаске (Франция, 23) – 7:6, 7:5, 6:4
Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – Норберт Гомбош (Словакия, Q) – 6:3, 6:4, 6:4
Стэн Вавринка (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария, 6) – 1:6, 7:6, 7:6
Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) – Стив Джонсон (США) – 7:5, 6:3, 4:6, 6:7, 8:6
Паоло Лоренци (Италия) – Ласло Джере (Сербия) – 7:6, 6:7, 6:2
Адриан Маннарино (Франция, 22) – Кристьян Гарин (Чили, Q) – 6:3, 1:6, 7:6
Райан Харрисон (США) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 6:1, 6:4, 6:2
Аляж Бедене (Словения) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 4:6, 7:6, 7:6
Лукаш Лацко (Словакия) – Бенжамен Бонзи (Франция, Q) – 4:6, 6:3, 7:6
Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Петер Гоевчик (Германия) – 6:3, 6:4, 6:3
Кристиан Харрисон (США, Q) – Кей Нисикори (Япония, 24) – 2:6, 6:4, 6:7, 2:6
Эрнест Гулбис (Латвия, Q) – Джей Кларк (Великобритания, WC) – 4:6, 6:3, 7:6, 3:6, 6:4
Иржи Веселы (Чехия) – Флориан Майер (Германия) – 7:6, 6:4, 4:6, 6:1
Бернард Томич (Австралия, LL) – Хуберт Хуркач (Польша, LL) – 6:4, 6:2, 7:6
Фелисьяно Лопес (Испания) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 6:4, 6:2
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 27) – Максимильян Мартерер (Германия) – 6:3, 6:2, 6:4
Раду Албот (Молдавия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) – 3:6, 6:0, 6:7, 6:2, 6:1
Мариуш Копил (Румыния) – Робин Хасе (Нидерланды) – 6:7, 5:7, 6:4, 6:7
Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – Алекс Болт (Австралия, Q) – 6:2, 6:3, 7:5
Пабло Куэвас (Уругвай) – Симоне Болелли (Италия, LL) – 6:7, 6:7, 1:6
Ник Кирьос (Австралия, 15) – Денис Истомин (Узбекистан) – 7:6, 7:6, 6:7, 6:3
Фрэнсис Тиафо (США) – Фернандо Вердаско (Испания, 30) – 7:6, 7:6, 3:6, 6:3
Джеймс Дакворт (Австралия, SR) – Александр Зверев (Германия, 4) – 5:7, 2:6, 0:6
Юити Сугита (Япония) – Брэдли Клан (США, Q) – 6:2, 6:7, 2:6, 2:6
Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:2, 6:1
Лоренцо Сонего (Италия, LL) – Тейлор Фритц (США) – 6:3, 3:6, 2:6, 2:6
Таро Дэниэл (Япония) – Фабио Фоньини (Италия, 19) – 6:3, 3:6, 3:6, 3:6
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Стефан Робер (Франция, Q) – 6:7, 6:2, 6:1
Дуди Села (Израиль) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 3:6, 3:6, 2:6
Вашек Поспишил (Канада) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 4:6, 6:3, 2:6, 3:6
Жиль Симон (Франция) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 7:6, 6:1
Гидо Андреосси (Аргентина, LD) – Орасио Себальос (Аргентина) – 6:4, 7:6, 4:6, 4:6
Давид Феррер (Испания) – Карен Хачанов (Россия) – 1:6, 6:7, 4:6, 4:6
Марко Чеккинато (Италия, 29) – Алекс Де Минор (Австралия) – 4:6, 7:6, 6:7, 4:6
Мэттью Эбден (Австралия) – Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 6:3, 6:4, 6:3
Джек Сок (США, 18) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6, 7:6, 4:6, 5:7, 2:6
Доминик Тим (Австрия, 7) – Маркос Багдатис (Кипр) – 4:6, 5:7 0:2 *отказ Тим
Жюльен Беннето (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:5, 7:5, 6:3
Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Миша Зверев (Германия) – 6:4, 6:3, 6:4
Бенуа Пэр (Франция) – Джейсон Джунг (Китайский Тайбэй, LL) – 7:5, 7:6, 6:4
Теннис Сандгрен (США) – Новак Джокович (Сербия, 12) – 3:6, 1:6, 2:6
Жереми Шарди (Франция) – Денис Шаповалов (Канада, 26) – 3:6, 6:3, 5:7, 4:6
– Квалификация
Финал
Бахингер М. (Германия) – Новак Д. (Австрия) – 2:6, 4:6, 2:6
Бемельманс Р. (Бельгия) – Томич Б. (Австралия) – 6:3, 6:1, 6:2
Болелли С. (Италия) – Клан Б. (США) – 3:6, 4:6, 6:7
Болт А. (Австралия) – Коккинакис Т. (Австралия) – 7:6, 7:6, 4:6, 7:5
Гуркач Х. (Польша) – Гарин К. (Чили) – 2:6, 2:6, 5:7
Джанесси А. (Италия) – Травалья С. (Италия) – 4:6, 2:6, 4:6
Кепфер Д. (Германия) – Гомбош Н. (Словакия) – 6:2, 3:6, 6:2, 6:4, 5:7
Мельцер Ю. (Австрия) – Маден Я. (Германия) – 7:5, 6:3, 6:7, 4:6, 3:6
Наполитано С. (Италия) – Баррер Г. (Франция) – 1:6, 6:7, 2:6
Полански П. (Канада) – Кублер Дж. (Австралия) – 6:7, 3:6, 7:6, 4:6
Робер С. (Франция) – Ванни Л. (Италия) – 6:4, 3:6, 7:5, 6:1
Смит Дж. (Австралия) – Ммо М. (США) – 6:2, 6:4, 6:3
Сонего Л. (Италия) – Гулбис Э. (Латвия) – 2:6, 6:3, 4:6, 3:6
Уорд Дж. (Великобритания) – Бонзи Б. (Франция) – 4:6, 2:6, 6:1, 0:6
Фаббиано Т. (Италия) – Джанг Дж. (Тайвань) – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3
Шнур Б. (Канада) – Гаррисон К. (США) – 6:7, 5:7, 1:6
Второй раунд
Бемельманс Р. (Бельгия) – Лопес-Перес Э. (Испания) – 6:4, 6:2
Болт А. (Австралия) – Уорд A. (Великобритания) – 6:2, 6:2
Ванни Л. (Италия) – Рола Б. (Словения) – 6:7, 6:4, 6:3
Гарин К. (Чили) – Маю Н. (Франция) – 6:4, 5:7, 6:2
Гаррисон К. (США) – Новиков Д. (США) – 7:6, 4:6, 6:3
Зопп Ю. (Эстония) – Джанесси А. (Италия) – 3:6, 7:6, 11:13
Козлов С. (США) – Маден Я. (Германия) – 1:6, 3:6
Колар З. (Чехия) – Гулбис Э. (Латвия) – 6:4, 3:6, 3:6
Колларини А. (Аргентина) – Шнур Б. (Канада) – 1:6, 2:6
Кублер Дж. (Австралия) – Павласек А. (Чехия) – 3:6, 6:3, 12:10
Майчрзак К. (Польша) – Коккинакис Т. (Австралия) – 1:6, 4:6
Мораинг М. (Германия) – Травалья С. (Италия) – 4:6, 4:6
Полански П. (Канада) – Давидович Фокина А. (Испания) – 7:5, 6:2
Робер С. (Франция) – Глaсспул Л. (Великобритания) – 7:5, 6:4
Соеда Г. (Япония) – Мельцер Ю. (Австрия) – 3:6, 2:6
Сонего Л. (Италия) – Лестьенн К. (Франция) – 6:4, 4:6, 6:2
Балаш А. (Венгрия) – Баррер Г. (Франция) – 6:7, 4:6
Болелли С. (Италия) – Галович В. (Хорватия) – 7:6, 6:3
Бонзи Б. (Франция) – Бублик А. (Казахстан) – 6:3, 6:4
Бркич Т. (Босния и Герцеговина) – Томич Б. (Австралия) – 2:6, 4:6
Гомбош Н. (Словакия) – Химено-Травер Д. (Испания) – 6:1, 6:3
Гуркач Х. (Польша) – Опелка Р. (США) – 6:3, 7:5
Джанг Дж. (Тайвань) – Лааксонен Х. (Швейцария) – 7:6, 6:4
Клан Б. (США) – Оан А. (Франция) – 6:4, 6:1
Мельцер Г. (Австрия) – Кепфер Д. (Германия) – 6:2, 4:6, 2:6
Наполитано С. (Италия) – Карузо С. (Италия) – 5:7, 6:2, 6:2
Новак Д. (Австрия) – Янг Д. (США) – 6:2, 7:5
Сафват М. (Египет) – Ммо М. (США) – 6:7, 6:4, 0:6
Фаббиано Т. (Италия) – Камке Т. (Германия) – 6:1, 7:5
Фратанджело Б. (США) – Уорд Дж. (Великобритания) – 4:6, 4:6
Эванс Д. (Великобритания) – Бахингер М. (Германия) – 0:6, 3:6
Гранольерс М. (Испания) – Смит Дж. (Австралия) – 3:6, 4:6
Первый раунд
Гали К. (Франция) – Болт А. (Австралия) – 6:7 (3), 6:3, 3:6
Гуркач Х. (Польша) – Де Схеппер К. (Франция) – 3:6, 7:6 (3), 7:5
Джанесси А. (Италия) – Петрович Д. (Сербия) – 6:3, 6:3
Донати М. (Италия) – Томич Б. (Австралия) – 6:7 (1), 3:6
Зопп Ю. (Эстония) – Лоффхаген Д. (Великобритания) – 7:6 (4), 6:0
Кинг К. (США) – Ванни Л. (Италия) – 2:6, 2:6
Коккинакис Т. (Австралия) – Аревало М. (Сальвадор) – 3:6, 7:6 (3), 6:4
Крюгер М. (США) – Опелка Р. (США) – 7:5, 3:6, 4:6
Лондеро Х. И. (Аргентина) – Гарин К. (Чили) – 3:6, 4:6
Мораинг М. (Германия) – Харрис Дж. (Южная Африка) – 6:4, 6:2
Нагал С. (Индия) – Майчрзак К. (Полльша) – 2:6, 0:6
Неделько И. (Россия) – Травалья С. (Италия) – 4:6, 2:6
Рола Б. (Словения) – Ватутин А. (Россия) – 6:4, 4:6, 6:3
Сантильян А. (Австралия) – Бркич Т. (Босния и Герцеговина) – 3:6, 6:7 (7)
Уорд A. (Великобритания) – Кинг Д. (Барбадос) – 4:6, 7:5, 6:0
Новиков Д. (США) – Эмери К. (Франция) – 5:1 *отказ Эмери
Шнур Б. (Канада) – Хиральдо С. (Колумбия) – 6:4, 7:5
Оливейра Г. (Португалия) – Гаррисон К. (США) – 3:6, 1:6
Бемельманс Р. (Бельгия) – Юбэнкс К. (США) – 6:4, 6:4
Галан Риверос Д. Э. (Колумбия) – Маю Н. (Франция) – 6:1, 6:7 (5), 2:6
Дельен У. (Боливия) – Соеда Г. (Япония) – 4:6, 2:6
Ивашка И. (Болгария) – Эванс Д. (Великобритания) – 4:6, 4:6
Кепфер Д. (Германия) – Ито Т. (Япония) – 6:4, 6:3
Мельцер Г. (Австрия) – Сердарусиц Н. (Хорватия) – 6:4, 6:4
Муньяр Х. (Испания) – Колларини А. (Аргентина) – 6:7, 7:5, 8:10
Пеливо Ф. (Канада) – Гулбис Э. (Латвия) – 5:7, 2:6
Полански П. (Канада) – Ян Цун-Хуа (Тайвань) – 4:6, 6:3, 6:2
Полманс М. (Австралия) – Бахингер М. (Германия) – 3:6, 6:4, 6:8
Утияма Я. (Япония) – Лестьенн К. (Франция) – 5:7, 0:6
Фаббиано Т. (Италия) – Клезар Г. (Бразилия) – 6:2, 6:3
Маку А. (Великобритания) – Давидович Фокина А. (Испания) – 2:6, 4:6
Химено-Травер Д. (Испания) – Офнер С. (Австрия) – 6:4, 5:7, 9:7
Колар З. (Чехия) – Матусевич А. (Великобритания) – 6:1, 7:6
Браун Д. (Германия) – Козлов С. (США) – 3:6, 1:6
Гомбош Н. (Словакия) – Сахаров Г. (Франция) – 6:2, 6:3
Гранольерс М. (Испания) – Отте О. (Германия) – 6:4, 6:3
Гутьеррес-Ферроль С. (Испания) – Глaсспул Л. (Великобритания) – 5:7, 5:7
Имер Э. (Швеция) – Наполитано С. (Италия) – 4:6, 6:7
Камке Т. (Германия) – Гуннесваран П. (Индия) – 6:1, 6:4
Карузо С. (Италия) – Менендес-Масейрас А. (Испания) – 6:2, 6:2
Кинг Э. (США) – Павласек А. (Чехия) – 3:6, 4:6
Ковалик Й. (Словакия) – Мельцер Ю. (Австрия) – 3:6, 7:6, 2:6
Марченко И. (Украина) – Маден Я. (Германия) – 6:4, 3:6, 4:6
Оан А. (Франция) – Рууд К. (Норвегия) - 6:4, 7:5
Сафват М. (Египет) – Драпер Дж. (Великобритания) – 6:4, 6:4
Сонего Л. (Италия) – Шафранек В. (Чехия) – 7:6, 7:5
Ханфманн Я. (Германия) – Робер С. (Франция) – 5:7, 6:7
Клан Б. (США) – Охеда Л. Р. (Испания) – 6:3, 6:2
Бонзи Б. (Франция) – Ватануки Ю. (Япония) – 4:6, 6:4, 6:2
Балаш А. (Венгрия) – Ли Д.-Х. (Южная Корея) – 6:3, 5:7, 6:1
Баньис Ф. (Аргентина) – Галович В. (Хорватия) – 5:7, 2:6
Баррер Г. (Франция) – Монтейро Т. (Бразилия) – 6:4, 2:6, 6:3
Герасимов Е. (Болгария) – Новак Д. (Австрия) – 2:6, 2:6
Де Греф А. (Бельгия) – Кублер Дж. (Австралия) – 1:6, 2:6
Джанг Дж. (Тайвань) – Милоевич Н. (Сербия) – 6:4, 6:0
Кецманович М. (Сербия) – Лопес-Перес Э. (Испания) – 3:6, 4:6
Мартин А. (Словакия) – Бублик А. (Казахстан) – 6:2, 2:6, 3:6
Оливо Р. (Аргентина) – Лааксонен Х. (Швейцария) – 4:6, 4:6
Перселл М. (Австралия) – Янг Д. (США) – 3:6, 2:6
Раманатан Р. (Индия) – Болелли С. (Италия) – 3:6, 4:6
Рубин Н. (США) – Ммо М. (США) – 6:7, 2:6
Смит Дж. (Австралия) – Игнатик В. (Болгария) – 6:7 (5), 6:1, 8:6
Уорд Дж. (Великобритания) – Трунгельити М. (Аргентина) – 6:3, 7:6
Фратанджело Б. (США) – Мория Х. (Япония) – 7:6, 6:1
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