Уимблдон (ATP): Джокович обыграл Андерсона в финале

iSport.ua представляет вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Уимблдона.

Уимблдон – третий турнир в сезоне категории Мэйджор, проходящий в столице Великобритании, на открытых травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Уимблдонский турнир является одним из престижнейших соревнований в истории тенниса и завершает травяную серию турниров в сезоне.

Призовой фонд: £15,982,000

Действующий чемпион: Роджер Федерер обыграл Марина Чилича в 2017 году со счетом 6:3, 6:1, 6:4

Рекордсмен по количеству титулов: Роджер Федерер – восемь побед

Украинцы на турнире: Сергей Стаховский (основная сетка), Александр Долгополов (снялся с турнира из-за травмы), Илья Марченко (не преодолел квалификацию)

Вашему вниманию расписание и результаты матчей:

– Основная сетка

Финал

Новак Джокович (Сербия, 12) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 2:6, 2:6, 6:7(3)

1/2 финала

Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – Джон Иснер (США, 9) – 7:6 (6), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24

Новак Джокович (Сербия, 12) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8

1/4 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 6:2, 7:6 (5), 5:7, 4:6, 11:13

Новак Джокович (Сербия, 12) – Кей Нисикори (Япония, 24) – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2

Милош Раонич (Канада, 13) – Джон Иснер (США, 9) – 7:6 (5), 6:7 (7), 4:6, 3:6

Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 5:7, 7:6 (7), 6:4, 4:6, 4:6

1/8 финала

Кей Нисикори (Япония, 24) – Эрнест Гулбис (Латвия, Q) – 4:6, 7:6, 7:6, 6:1

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Адриан Маннарино (Франция, 22) – 6:0, 7:5, 6:4

Маккензи Макдональд (США) – Милош Раонич (Канада, 13) – 3:6, 4:6, 7:6, 2:6

Джон Иснер (США, 9) – Стефанос Циципас (Греция, 31) – 6:4, 7:6, 7:6

Гаэль Монфис (Франция) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 6:7, 6:7, 7:5, 6:7

Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Жиль Симон (Франция) – 7:6 (1), 7:6 (5), 5:7, 7:6 (5)

Иржи Веселы (Чехия) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 3:6, 3:6, 4:6

Карен Хачанов (Россия) – Новак Джокович (Сербия, 12) – 4:6, 2:6, 2:6

Третий раунд

Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 3:6, 5:7, 5:7

Сэм Куэрри (США, 11) – Гаэль Монфис (Франция) – 7:5, 4:6, 4:6, 2:6

Джон Иснер (США, 9) – Раду Албот (Молдавия) – 6:3, 6:3, 6:4

Адриан Маннарино (Франция, 22) – Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 31) – Томас Фаббьяно (Италия, Q) – 6:2, 6:1, 6:4

Гидо Пелья (Аргентина) – Маккензи Макдональд (США) – 4:6, 4:6, 6:7

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 7:5, 6:2

Деннис Новак (Австрия, Q) – Милош Раонич (Канада, 13) – 6:7, 6:4, 5:7, 2:6

Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:4, 7:6, 6:3

Жиль Симон (Франция) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:1, 6:7, 6:3, 7:6 (2)

Алекс де Минор (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 1:6, 2:6, 4:6

Иржи Веселы (Чехия) – Фабио Фоньини (Италия, 19) – 7:6(4), 3:6, 6:3, 6:2

Эрнест Гулбис (Латвия, Q) – Александр Зверев (Германия, 4) – 7:6 (2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0

Карен Хачанов (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 4:6, 7:6(3), 6:2, 6:1

Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – Новак Джокович (Сербия, 12) – 6:4, 3:6, 2:6, 4:6

Ник Кирьос (Австралия, 15) – Кей Нисикори (Япония, 24) – 1:6, 6:7 (3), 4:6

Второй раунд

Люка Пуи (Франция, 17) – Деннис Новак (Австрия, Q) – 4:6, 2:6, 7:6 (8), 6:4, 2:6

Джон Миллман (Австралия) – Милош Раонич (Канада, 13) – 6:7 (4), 6:7 (4), 6:7 (4)

Паоло Лоренци (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 3:6, 6:7 (5), 6:7 (3)

Адриан Маннарино (Франция, 22) – Райан Харрисон (США) – 7:5, 7:5, 7:6 (4)

Иво Карлович (Хорватия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (5), 6:3, 6:7 (4), 6:7 (4), 11:13

04.07 (15:00) Маккензи Макдональд (США) – Николас Джарри (Чили) – 7:6(5), 5:7, 3:6

Сэм Куэрри (США, 11) – Сергей Стаховский (Украина, WC) – 7:6 (4), 6:3, 6:3

Аляж Бедене (Словения) – Раду Албот (Молдавия) – 2:6, 6:4, 6:2, 11:9

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 3:6, 4:6, 2:6

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Лукаш Лацко (Словакия) – 6:4, 6:4, 6:1

Джон Иснер (США, 9) – Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) – 6:1, 6:4, 6:7 (6), 6:7 (3), 7:5

Андреас Сеппи (Италия) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – 3:6, 7:6 (5), 3:6, 4:6

Стефанос Циципас (Греция, 31) – Джаред Доналдсон (США) – 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3

Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – Жиль Мюллер (Люксембург) – 7:6 (6), 7:6 (4), 7:6 (3)

Томас Фаббьяно (Италия, Q) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6 (7), 6:3, 7:6 (6)

Марин Чилич (Хорватия, 3) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:1, 4:6, 6:7 (3), 5:7

Жюльен Беннето (Франция) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:4, 3:6, 4:6, 2:6

Маттео Берреттини (Италия) – Жиль Симон (Франция) – 3:6, 6:7 (4), 2:6

Алекс Де Минор (Австралия) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:2, 6:7 (8), 7:5, 6:3

Стефан Робер (Франция, Q) – Мэттью Эбден (Австралия) – 3:6, 6:7 (5), 6:4, 6:1

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 4:6, 3:6, 4:6

Орасио Себальос (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия, 12) – 1:6, 2:6, 3:6

Маркос Багдатис (Кипр) – Карен Хачанов (Россия) – 3:6, 4:6, 6:3, 7:6 (4), 5:7

Ник Кирьос (Австралия, 15) – Робин Хасе (Нидерланды) – 6:3, 6:4, 7:5

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 27) – Эрнест Гулбис (Латвия, Q) – 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 3:6

Симоне Болелли (Италия, LL) – Фабио Фоньини (Италия, 19) – 3:6, 4:6, 1:6

Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 6:4, 6:1, 6:2

Бернард Томич (Австралия, LL) – Кей Нисикори (Япония, 24) – 6:2, 3:6, 6:7 (7), 5:7

Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Иржи Веселы (Чехия) – 3:6, 4:6, 6:7 (3)

Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – Брэдли Клан (США, Q) – 6:4, 7:6 (0), 6:2

Бенуа Пэр (Франция) – Денис Шаповалов (Канада, 26) – 0:6, 6:2, 6:4, 7:6 (3)

Тейлор Фритц (США) – Александр Зверев (Германия, 4) – 4:6, 7:5, 7:6 (0), 1:6, 2:6

Первый раунд

Сэм Куэрри (США, 11) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:2, 6:4, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Леонардо Майер (Аргентина, 32) – 3:6, 6:7 (5), 7:6 (5), 7:6 (5), 6:1

Люка Пуи (Франция, 17) – Денис Кудла (США, WC) – 6:3, 6:3, 2:6, 6:3

Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – Евгений Донской (Россия) – 6:2, 6:4, 7:5

Николас Джарри (Чили) – Филип Краинович (Сербия, 28) – 6:3, 3:6, 7:6 (5), 6:4

Сергей Стаховский (Украина, WC) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4

Петер Полански (Канада, LL) – Деннис Новак (Австрия, Q) – 2:6, 3:6, 6:7 (7)

Марин Чилич (Хорватия, 3) – Йосихито Нисиока (Япония, SR) – 6:1, 6:4, 6:4

Жиль Мюллер (Люксембург) – Майкл Ммо (США, LL) – 7:5, 4:6, 7:6 (7), 3:6, 6:1

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Душан Лайович (Сербия) – 6:1, 6:3, 6:4

Джэйсон Каблер (Австралия, Q) – Гидо Пелья (Аргентина) – 4:6, 5:7, 6:4, 6:7

Даниил Медведев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия, 16) – 7:6 (6), 6:2, 6:2

Иво Карлович (Хорватия) – Михаил Южный (Россия) – 4:6, 7:5, 7:6, 6:3

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Гастау Элиаш (Португалия) – 6:2, 6:4, 6:2

Даниил Медведев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия, 16) – 7:6, 6:2, 6:2

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Гастау Элиаш (Португалия) – 6:2, 6:4, 6:2

Милош Раонич (Канада, 13) – Лиам Броэди (Великобритания, WC) – 7:5, 6:0, 6:1

Джон Иснер (США, 9) – Янник Маден (Германия, Q) – 6:2, 7:6, 7:5

Юки Бхамбри (Индия) – Томас Фаббьяно (Италия, Q) – 2:6, 6:3, 6:3

Андреас Сеппи (Италия) – Джон-Патрик Смит (Австралия, Q) – 6:2, 6:4, 6:1

Стефанос Циципас (Греция, 31) – Грегуар Баррер (Франция, Q) – 6:3, 6:4, 6:7

Джон Миллман (Австралия) – Стефано Травалья (Италия, Q) – 6:7, 6:3, 7:5

Джаред Доналдсон (США) – Малек Жазири (Тунис) – 7:6, 6:3, 6:1

Гаэль Монфис (Франция) – Ришар Гаске (Франция, 23) – 7:6, 7:5, 6:4

Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – Норберт Гомбош (Словакия, Q) – 6:3, 6:4, 6:4

Стэн Вавринка (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария, 6) – 1:6, 7:6, 7:6

Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) – Стив Джонсон (США) – 7:5, 6:3, 4:6, 6:7, 8:6

Паоло Лоренци (Италия) – Ласло Джере (Сербия) – 7:6, 6:7, 6:2

Адриан Маннарино (Франция, 22) – Кристьян Гарин (Чили, Q) – 6:3, 1:6, 7:6

Райан Харрисон (США) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 6:1, 6:4, 6:2

Аляж Бедене (Словения) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 4:6, 7:6, 7:6

Лукаш Лацко (Словакия) – Бенжамен Бонзи (Франция, Q) – 4:6, 6:3, 7:6

Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Петер Гоевчик (Германия) – 6:3, 6:4, 6:3

Кристиан Харрисон (США, Q) – Кей Нисикори (Япония, 24) – 2:6, 6:4, 6:7, 2:6

Эрнест Гулбис (Латвия, Q) – Джей Кларк (Великобритания, WC) – 4:6, 6:3, 7:6, 3:6, 6:4

Иржи Веселы (Чехия) – Флориан Майер (Германия) – 7:6, 6:4, 4:6, 6:1

Бернард Томич (Австралия, LL) – Хуберт Хуркач (Польша, LL) – 6:4, 6:2, 7:6

Фелисьяно Лопес (Испания) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 6:4, 6:2

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 27) – Максимильян Мартерер (Германия) – 6:3, 6:2, 6:4

Раду Албот (Молдавия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) – 3:6, 6:0, 6:7, 6:2, 6:1

Мариуш Копил (Румыния) – Робин Хасе (Нидерланды) – 6:7, 5:7, 6:4, 6:7

Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) – Алекс Болт (Австралия, Q) – 6:2, 6:3, 7:5

Пабло Куэвас (Уругвай) – Симоне Болелли (Италия, LL) – 6:7, 6:7, 1:6

Ник Кирьос (Австралия, 15) – Денис Истомин (Узбекистан) – 7:6, 7:6, 6:7, 6:3

Фрэнсис Тиафо (США) – Фернандо Вердаско (Испания, 30) – 7:6, 7:6, 3:6, 6:3

Джеймс Дакворт (Австралия, SR) – Александр Зверев (Германия, 4) – 5:7, 2:6, 0:6

Юити Сугита (Япония) – Брэдли Клан (США, Q) – 6:2, 6:7, 2:6, 2:6

Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:2, 6:1

Лоренцо Сонего (Италия, LL) – Тейлор Фритц (США) – 6:3, 3:6, 2:6, 2:6

Таро Дэниэл (Япония) – Фабио Фоньини (Италия, 19) – 6:3, 3:6, 3:6, 3:6

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Стефан Робер (Франция, Q) – 6:7, 6:2, 6:1

Дуди Села (Израиль) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 3:6, 3:6, 2:6

Вашек Поспишил (Канада) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 4:6, 6:3, 2:6, 3:6

Жиль Симон (Франция) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:1, 7:6, 6:1

Гидо Андреосси (Аргентина, LD) – Орасио Себальос (Аргентина) – 6:4, 7:6, 4:6, 4:6

Давид Феррер (Испания) – Карен Хачанов (Россия) – 1:6, 6:7, 4:6, 4:6

Марко Чеккинато (Италия, 29) – Алекс Де Минор (Австралия) – 4:6, 7:6, 6:7, 4:6

Мэттью Эбден (Австралия) – Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 6:3, 6:4, 6:3

Джек Сок (США, 18) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6, 7:6, 4:6, 5:7, 2:6

Доминик Тим (Австрия, 7) – Маркос Багдатис (Кипр) – 4:6, 5:7 0:2 *отказ Тим

Жюльен Беннето (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:5, 7:5, 6:3

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Миша Зверев (Германия) – 6:4, 6:3, 6:4

Бенуа Пэр (Франция) – Джейсон Джунг (Китайский Тайбэй, LL) – 7:5, 7:6, 6:4

Теннис Сандгрен (США) – Новак Джокович (Сербия, 12) – 3:6, 1:6, 2:6

Жереми Шарди (Франция) – Денис Шаповалов (Канада, 26) – 3:6, 6:3, 5:7, 4:6

– Квалификация

Финал

Бахингер М. (Германия) – Новак Д. (Австрия) – 2:6, 4:6, 2:6

Бемельманс Р. (Бельгия) – Томич Б. (Австралия) – 6:3, 6:1, 6:2

Болелли С. (Италия) – Клан Б. (США) – 3:6, 4:6, 6:7

Болт А. (Австралия) – Коккинакис Т. (Австралия) – 7:6, 7:6, 4:6, 7:5

Гуркач Х. (Польша) – Гарин К. (Чили) – 2:6, 2:6, 5:7

Джанесси А. (Италия) – Травалья С. (Италия) – 4:6, 2:6, 4:6

Кепфер Д. (Германия) – Гомбош Н. (Словакия) – 6:2, 3:6, 6:2, 6:4, 5:7

Мельцер Ю. (Австрия) – Маден Я. (Германия) – 7:5, 6:3, 6:7, 4:6, 3:6

Наполитано С. (Италия) – Баррер Г. (Франция) – 1:6, 6:7, 2:6

Полански П. (Канада) – Кублер Дж. (Австралия) – 6:7, 3:6, 7:6, 4:6

Робер С. (Франция) – Ванни Л. (Италия) – 6:4, 3:6, 7:5, 6:1

Смит Дж. (Австралия) – Ммо М. (США) – 6:2, 6:4, 6:3

Сонего Л. (Италия) – Гулбис Э. (Латвия) – 2:6, 6:3, 4:6, 3:6

Уорд Дж. (Великобритания) – Бонзи Б. (Франция) – 4:6, 2:6, 6:1, 0:6

Фаббиано Т. (Италия) – Джанг Дж. (Тайвань) – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3

Шнур Б. (Канада) – Гаррисон К. (США) – 6:7, 5:7, 1:6

Второй раунд

Бемельманс Р. (Бельгия) – Лопес-Перес Э. (Испания) – 6:4, 6:2

Болт А. (Австралия) – Уорд A. (Великобритания) – 6:2, 6:2

Ванни Л. (Италия) – Рола Б. (Словения) – 6:7, 6:4, 6:3

Гарин К. (Чили) – Маю Н. (Франция) – 6:4, 5:7, 6:2

Гаррисон К. (США) – Новиков Д. (США) – 7:6, 4:6, 6:3

Зопп Ю. (Эстония) – Джанесси А. (Италия) – 3:6, 7:6, 11:13

Козлов С. (США) – Маден Я. (Германия) – 1:6, 3:6

Колар З. (Чехия) – Гулбис Э. (Латвия) – 6:4, 3:6, 3:6

Колларини А. (Аргентина) – Шнур Б. (Канада) – 1:6, 2:6

Кублер Дж. (Австралия) – Павласек А. (Чехия) – 3:6, 6:3, 12:10

Майчрзак К. (Польша) – Коккинакис Т. (Австралия) – 1:6, 4:6

Мораинг М. (Германия) – Травалья С. (Италия) – 4:6, 4:6

Полански П. (Канада) – Давидович Фокина А. (Испания) – 7:5, 6:2

Робер С. (Франция) – Глaсспул Л. (Великобритания) – 7:5, 6:4

Соеда Г. (Япония) – Мельцер Ю. (Австрия) – 3:6, 2:6

Сонего Л. (Италия) – Лестьенн К. (Франция) – 6:4, 4:6, 6:2

Балаш А. (Венгрия) – Баррер Г. (Франция) – 6:7, 4:6

Болелли С. (Италия) – Галович В. (Хорватия) – 7:6, 6:3

Бонзи Б. (Франция) – Бублик А. (Казахстан) – 6:3, 6:4

Бркич Т. (Босния и Герцеговина) – Томич Б. (Австралия) – 2:6, 4:6

Гомбош Н. (Словакия) – Химено-Травер Д. (Испания) – 6:1, 6:3

Гуркач Х. (Польша) – Опелка Р. (США) – 6:3, 7:5

Джанг Дж. (Тайвань) – Лааксонен Х. (Швейцария) – 7:6, 6:4

Клан Б. (США) – Оан А. (Франция) – 6:4, 6:1

Мельцер Г. (Австрия) – Кепфер Д. (Германия) – 6:2, 4:6, 2:6

Наполитано С. (Италия) – Карузо С. (Италия) – 5:7, 6:2, 6:2

Новак Д. (Австрия) – Янг Д. (США) – 6:2, 7:5

Сафват М. (Египет) – Ммо М. (США) – 6:7, 6:4, 0:6

Фаббиано Т. (Италия) – Камке Т. (Германия) – 6:1, 7:5

Фратанджело Б. (США) – Уорд Дж. (Великобритания) – 4:6, 4:6

Эванс Д. (Великобритания) – Бахингер М. (Германия) – 0:6, 3:6

Гранольерс М. (Испания) – Смит Дж. (Австралия) – 3:6, 4:6

Первый раунд