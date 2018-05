Плишкова решила сломать судейскую вышку ракеткой из-за поражения в Риме

Чешка Каролина Плишкова пришла в ярость после поражения во втором круге турнира в Риме от представительницы Греции Марии Саккари – 6:3, 3:6, 5:7.

Теннисистка осталась недовольна работой арбитров и после матча трижды ударила по судейской вышке ракеткой, выражая свой протест.

Действия Плишковой немного напугали Саккари, которая не ожидала такого поворота событий.

I have never seen Pliskova like this. pic.twitter.com/nAI5OcMjdH

После ударов Плишковой в вышке образовалась дыра.

Pliskova raises her hand to shake the umpire's hand, thinks better of it, and instead smashes open the umpire's chair with four blows of her racquet.



Someone's getting fined af. pic.twitter.com/QNCuusg3TX