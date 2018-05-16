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Плишкова решила сломать судейскую вышку ракеткой из-за поражения в Риме

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Каролина Плишкова проиграла Марии Саккари из Греции во втором раунде турнира в Риме.
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
Getty Images

Чешка Каролина Плишкова пришла в ярость после поражения во втором круге турнира в Риме от представительницы Греции Марии Саккари – 6:3, 3:6, 5:7.

Теннисистка осталась недовольна работой арбитров и после матча трижды ударила по судейской вышке ракеткой, выражая свой протест. 

Действия Плишковой немного напугали Саккари, которая не ожидала такого поворота событий. 

После ударов Плишковой в вышке образовалась дыра. 

Также отличился тренер Каролины, который показал неприличный жест арбитру. 

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Теги: теннис, Каролина Плишкова
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