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Свитолина узнала соперницу по третьему кругу в Риме

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Украинская теннисистка встретится с россиянкой на турнире в Риме.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Превая ракетка Украины и действующая обладательница титула турнира в Риме Элина Свитолина в следующем раунде соревнований встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

13-я ракетка мира прошла в третий круг, победив американку Даниэль Роуз-Коллинз в двух сетах (6:2, 6:3).

Напомним, что Свитолина во втором круге турнира стартовала с победы над хорватской теннисисткой Петрой Мартич.

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Теги: Элина Свитолина, Дарья Касаткина, турнир, теннис
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