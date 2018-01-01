Серена Уильямс: Никогда не думала, что выйду замуж за белого парня

Американка поделилась сокровенными мыслями.

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей личной жизнь. В 2017 году жизнь Серены круто поменялась - она вышла замуж за Алексиса Оганяна и родила ему дочь.

"Я спортсменка, он — бизнесмен. Я темнокожая, он — белый. Мы абсолютно разные, но при этом дополняем друг друга. Думаю, мы по-разному относимся к упорному труду. Я говорю Алексису: "Ты знаешь, разница между белыми и темнокожими очень велика". Ему всегда приходится выслушивать о несправедливости, которая имеет место. Которой не было бы, если бы я была белой. Это интересно. Я никогда не думала, что выйду замуж за белого парня. Но это доказывает, что у любви нет ограничений по цвету кожи", — передает слова Уильямс New York Times.

Ранее в Нью-Йорке состоялась премьера фильма о Серене Уильямс.

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