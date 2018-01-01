Костюк: Я реально поняла, насколько это тяжело играть в теннис

Марта Костюк прокомментировала свои последние выступления на тунирах.

Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что после последних своих успехов "зазвездилась". Об этом она рассказала в интервью UA:Перший.

"Я реально поняла, насколько это тяжело играть в теннис. Если так играть каждую неделю, стоять в десятке. Я даже не знаю, что нужно принимать, чтобы постоянно быть в топе.

После матча с Каролин Гарсией в Штутгарте я вышла с корта, спустилась в коридорчик и начала рыдать. Мне так было плохо. Потом час плакала в гостинице. Мне было очень обидно проигрывать такой матч.

Честно говоря, я зазвездилась. Говорю как есть. Первый сет в квалификации турнира в Праге я легко выиграла, ходила вся такая на понтах. Во втором сете я начала играть, но было уже поздно. Я зазвездилась не в том плане, что вела себя так, будто все никто или ещё что-нибудь.

Нет, просто если в матче были какие-то проблемы, например, с Аррубарреной в Мадриде, я не хотела их решать, потому что "кто она, а кто я, чтобы я что-то выдумывала".

Очень много нервов. Лимит турниров, wild card мало. К счастью, я сыграла хорошо в Австралии, обеспечила себе рейтинг и теперь могу заявляться в квалификацию на всех турниров", - отметила Костюк.

Напомним, что украинка уступила Ларе Аррубаррене в стартовом туре турнира в Мадриде. Несмотря на ранний вылет, Костюк горда собой, что в таком раннем возрасте сумела выступить на турнире такого калибра.

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