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Стаховский зачехлил ракетку в первом круге турнира в Бордо

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Сергей Стаховский в двух сетах уступил 234 ракетке мира.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который занимает 130-ю позицию в мировом рейтинге ATP, проиграл в стартовом матче турнира в Бордо. 

Украинец в двух сетах без особых шансов уступил 234-й ракетке мира из Чехии Зденеку Коллару. В первом сете Долгополов проиграл две своих подачи, позволив без проблем взять сопернику необходимых шесть геймов – 6:3. 

В второй партии украинец выглядел еще более безнадежным, взяв лишь один гейм.

Сергей Стаховский (Украина) – Зденек Коллар – 3:6, 1:6 

Ранее сообщалось, что Долгополов без шансов проиграл Джоковичу на турнире в Риме.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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