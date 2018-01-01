Свитолина - Мартич: видео онлайн трансляция матча в Риме
Элина Свитолина сыграет с Петрой Мартич во втором круге турнира в Риме.
Украинская теннисистка Элина Свитолина во вторник, 15 мая, встретится с хорватской теннисисткой Петрой Мартич в матче второго круга турнира в Риме.
Ориентировочное начало матча – 16:40 по киевскому времени.
Видео плеер будет доступен в этой новости ближе к началу матча
Напомним, Мартич накануне обыграла украинку Лесю Цуренко.
С полным расписанием турнира в Риме вы можете ознакомиться здесь.
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