Переключиться на мобильную версию

Свитолина - Мартич: видео онлайн трансляция матча в Риме

Комментариев: 0
Элина Свитолина сыграет с Петрой Мартич во втором круге турнира в Риме.

Украинская теннисистка Элина Свитолина во вторник, 15 мая, встретится с хорватской теннисисткой Петрой Мартич в матче второго круга турнира в Риме.

Ориентировочное начало матча – 16:40 по киевскому времени.

Видео плеер будет доступен в этой новости ближе к началу матча

Напомним, Мартич накануне обыграла украинку Лесю Цуренко.

С полным расписанием турнира в Риме вы можете ознакомиться здесь.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, WTA, Рим, Элина Свитолина, Петра Мартич
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь