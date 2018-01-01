Свитолина – Мартич: прогноз и ставки букмекеров на матч в Риме

Элина Свитолина и Петра Мартич поспорят за место в третьем раунде турнира в Риме.

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретится с хорваткой Петрой Мартич во втором раунде открытого чемпионата Италии.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является украинка.

Так, на победу Свитолиной компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,36. Успех Мартич оценивается в 3,0.

Встреча Элина Свитолина – Петра Мартич состоится во вторник, 15 мая. Ориентировочное начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

С детальным расписанием матчей турнира в Риме вы можете ознакомиться здесь.

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