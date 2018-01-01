Долгополов без шансов проиграл Джоковичу на турнире в Риме

Александр Долгополов покинул турнир в Риме после первого круга.

Украинцу Александру Долгополову в первом круге турнира серии ATP Masters 1000, который ныне проходит в Риме, выпало выйти на корт против серба Новака Джоковича.

Долгополов неудачно начал матч, проиграв свою подачу. В свою очередь Джокович взял игру под свой контроль, позволив украинцу записать на свой счет лишь один гейм в первом сете – 6:1.

Вторая партия также прошла под диктовку серба, однако на этот раз украинец сумел взять три гейма. Таким образом, Долгополов без шансов уступил Джоковичу и покинул турнир в Риме.

Новак Джокович (Сербия, 11) – Александр Долгополов (Украина) – 6:1, 6:3

Добавим, что Джокович во втором круге сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили – Филиппо Бальди.

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