Свитолина узнала соперницу на турнире в Риме
Элина Свитолина попробует отомстить за соотечественницу Лесю Цуренко.
Элина Свитолина, получив 4-й номер посева на турнире WTA категории Premier 5 в Риме, начнет соревнования со второго раунда.
На этой стадии украинка встретится с Петрой Мартич, которая накануне обыграла ее соотечественницу Лесю Цуренко.
Поединок запланирован на 16 мая, а точное время начала встречи станет известно позже.
С полным расписанием турнира в Риме вы можете ознакомиться здесь.
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