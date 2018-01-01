Свитолина узнала соперницу на турнире в Риме

Элина Свитолина попробует отомстить за соотечественницу Лесю Цуренко.

Элина Свитолина, получив 4-й номер посева на турнире WTA категории Premier 5 в Риме, начнет соревнования со второго раунда.

На этой стадии украинка встретится с Петрой Мартич, которая накануне обыграла ее соотечественницу Лесю Цуренко.

Поединок запланирован на 16 мая, а точное время начала встречи станет известно позже.

С полным расписанием турнира в Риме вы можете ознакомиться здесь.

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