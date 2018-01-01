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Свитолина: У меня замечательные воспоминания о Риме

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Украинская теннисистка поделилась ожиданиями накануне старта турнира в Риме.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Прошлогодняя победительница римского турнира Элина Свитолина ответила на вопросы журналистов накануне старта соревнований:

"У меня есть замечательные воспоминания о Риме, не только о финале, но и обо всем турнире. Со старта я провела и выиграла несколько тяжелых матчей. Это была фантастическая неделя, которая стала для меня отличным толчком в плане уверенности в преддверии Ролан Гаррос.

Есть ли давление по поводу защиты очков? Я также была в подобной ситуации в Дубае в начале года, поэтому это для меня не ново. Мой приоритет, если честно, – это быть физически готовой и показывать хороший теннис. Я стараюсь готовиться от матча к матчу, без лишних ожиданий, пытаясь найти больше и больше уверенности в себе, не волнуясь за прошлогодние результаты. Мне не нужно еще и какое-то дополнительное психологическое давление", – рассказала украинка.

Отметим, Элина Свитолина получила 4 номер посева в столице Италии, потому начнет турнир со второго круга. Накануне старта соревнований украинка посетила футбольный поединок Рома – Ювентус. Также на нашем сайте доступно расписание матчей в Риме.

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Теги: теннис, Рим, Элина Свитолина, WTA
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