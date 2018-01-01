Долгополов – Джокович: прогноз и ставки букмекеров на матч в Риме

Александр Долгополов и Новак Джокович поспорят за место во втором раунде турнира в Риме.

Прогноз на матч Долгополов – Джокович от букмекеров Getty Images

Украинский теннисист Александр Долгополов встретится с экс-первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в первом раунде открытого чемпионата Италии.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в данном противостоянии является серб.

Так, на победу Джоковича компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,12. Успех Долгополова оценивается в 6,0.

Отметим, что матч Александр Долгополов – Новак Джокович состоится в понедельник, 14 мая. Ориентировочное начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

С детальным расписанием матчей турнира в Риме вы можете ознакомиться здесь.

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