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Цуренко – Мартич: прогноз и ставки букмекеров на матч в Риме

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Леся Цуренко и Петра Мартич поспорят за место во втором раунде турнира в Риме.
Прогноз на матч Цуренко – Мартич от букмекеров
Прогноз на матч Цуренко – Мартич от букмекеров
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко встретится с хорваткой Петрой Мартич в первом раунде открытого чемпионата Италии.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является хорватка.

Так, на победу Мартич компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,5. Успех Цуренко оценивается в 2,5.

Встреча Леся Цуренко – Петра Мартич состоится в понедельник, 14 мая. Ориентировочное начало матча – в 12:00 по киевскому времени.

Отметим, что в следующем раунде победитель даного матча встретится с Элиной Свитолиной.

С детальным расписанием матчей турнира в Риме вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: Леся Цуренко, Петра Мартич, прогнозы на спорт, букмекеры, ставки, Рим, теннис
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