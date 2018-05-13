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Свитолина получила именную футболку из рук Императора Рима

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Франческо Тотти лично подарил футболку лучшей теннисистке Украины.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com

Первая ракетка Украины Элина Свитолина накануне старта престижного теннисного турнира в Риме посетила матч чемпионата Италии между Ромой и Ювентусом.

Перед матчем Свитолина получила эксклюзивный подарок – именную футболку Ромы. Подарил ее легенда клуба Франческо Тотти. Фото Свитолиной с "Императором Рима украинка опубликовала на своей странице в Instagram.

 

Thank you 🙏🏼 @francescototti @officialasroma

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Ранее сообщалось, что Барселона наградила  украинскую чемпионку мира по шахматам именной футболкой.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Рома, чемпионат Италии
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