Свитолина получила именную футболку из рук Императора Рима

Франческо Тотти лично подарил футболку лучшей теннисистке Украины.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина накануне старта престижного теннисного турнира в Риме посетила матч чемпионата Италии между Ромой и Ювентусом.

Перед матчем Свитолина получила эксклюзивный подарок – именную футболку Ромы. Подарил ее легенда клуба Франческо Тотти. Фото Свитолиной с "Императором Рима украинка опубликовала на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Барселона наградила украинскую чемпионку мира по шахматам именной футболкой.

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