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Ястремская уступила в финальном матче в Кань-сюр-Мер

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Украинская теннисистка не сумела выиграть турнир во Франции.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла одержать победу в финале турнира ITF во Франции, уступив шведке Ребекке Петерсон 4:6, 5:7.

Украинка не лучшим образом начала матч, позволив сопернице выйти вперед 5:1, но собралась и сократила разрыв до одного гейма, однако не смогла сравнять счет на своей подаче, хотя имела четыре геймбола.

После этого матч был прерван из-за дождя примерно на тридцать минут, а после его возобновления теннисистки начали равную борьбу, но в последнем гейме Петерсон удалось во второй раз сделать брейк и выиграть матч.

Даяна Ястремская (Украина, Q) - Ребекка Петерсон (Швеция, 8) 4:6, 5:7

Благодаря выходу в финале турнира ITF Ястремская дебютирует в Топ-150 мирового рейтинга.

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Теги: Даяна Ястремская, теннис
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