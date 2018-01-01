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Опрос: сможет ли Свитолина защитить титул в Риме?

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Украинская теннисистка попытается защитить титул, добытый год назад в Риме.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 2017 году выиграла пять престижных турниров, одним из которых стал WTA Premier 5 в Италии. Тогда в финале в Риме украинка одолела представительницу Румынии Симону Халеп.

В этом году Элина будет защищать титул. Свитолина получила четвертый номер посева и пропустит матч первого круга.

Редакция iSport.ua решила поинтересоваться мнением читателей, сможет ли украинская теннисистка защитить титул в столице Италии?

 

С детальным расписанием матчей турнира в Риме вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: Элина Свитолина, WTA, Рим, титул, опрос, теннис
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