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Рим (WTA): расписание и результаты матчей турнира

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Риме.
Элина Свитолина – прошлогодняя победительница турнира в Риме
Элина Свитолина – прошлогодняя победительница турнира в Риме
Getty Images

Открытый чемпионат Италии профессиональный теннисный турнир, проводимый в мае в Риме (Италия) на грунтовых кортах местного комплекса Foro Italico. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 4,8 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 28 пар.

Даты: 12 – 20 мая
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 3 228 193 долларов
Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)
Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8).
Украинцы на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко.

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Елена Веснина (Россия) – Лаура Зигемунд (Германия, SR) –
Дарья Касаткина (Россия, 14) – победитель квалификации  –
победитель квалификации – победитель квалификации –
Франческа Скьявоне (Италия, WC) – Доминика Цибулкова (Словакия) –
победитель квалификации – Камилла Розателло (Италия, WC) –
Анетт Контавейт (Эстония) – Коко Вандевей (США, 12) –
Петра Мартич (Хорватия) – Леся Цуренко (Украина) –
Кики Бертенс (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция, LD) –
Петра Квитова (Чехия, 10) – Йоханна Конта (Великобритания) –
победитель квалификации – победитель квалификации –
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) –
победитель квалификации – Роберта Винчи (Италия, WC) –
победитель квалификации – победитель квалификации –
Екатерина Макарова (Россия) – Анжелика Кербер (Германия, 11) –
Чжан Шуай (Китай) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) –
Дарья Гаврилова (Австралия) – Катрин Беллис (США) –
Слоан Стивенс (США, 9) – Барбора Стрыцова (Чехия) –
победитель квалификации – победитель квалификации –
Светлана Кузнецова (Россия) – победитель квалификации –
победитель квалификации – Сорана Кырстя (Румыния) –
победитель квалификации – победитель квалификации –
Мария Шарапова (Россия) – Эшли Барти (Австралия, 16) –
Тимя Бабош (Венгрия) – Сара Эррани (Италия, WC) –
Виктория Азаренко (Беларусь, SR) – Наоми Осака (Япония) –
Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Кристина Младенович (Франция) –
победитель квалификации – победитель квалификации –
Ирина Бегу (Румыния) – Пэн Шуай (Китай) –
победитель квалификации – победитель квалификации –
победитель квалификации – победитель квалификации –
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Мэдисон Кис (США, 13) –
Саманта Стосур (Австралия, WC) – победитель квалификации

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Теги: теннис, WTA, расписание матчей, результаты матчей, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Рим
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