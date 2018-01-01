Рим (WTA): расписание и результаты матчей турнира

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Риме.

Открытый чемпионат Италии – профессиональный теннисный турнир, проводимый в мае в Риме (Италия) на грунтовых кортах местного комплекса Foro Italico. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 4,8 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 28 пар.

Даты: 12 – 20 мая

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 3 228 193 долларов

Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8).

Украинцы на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко.

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Елена Веснина (Россия) – Лаура Зигемунд (Германия, SR) –

Дарья Касаткина (Россия, 14) – победитель квалификации –

победитель квалификации – победитель квалификации –

Франческа Скьявоне (Италия, WC) – Доминика Цибулкова (Словакия) –

победитель квалификации – Камилла Розателло (Италия, WC) –

Анетт Контавейт (Эстония) – Коко Вандевей (США, 12) –

Петра Мартич (Хорватия) – Леся Цуренко (Украина) –

Кики Бертенс (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция, LD) –

Петра Квитова (Чехия, 10) – Йоханна Конта (Великобритания) –

победитель квалификации – победитель квалификации –

Карла Суарес-Наварро (Испания) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) –

победитель квалификации – Роберта Винчи (Италия, WC) –

победитель квалификации – победитель квалификации –

Екатерина Макарова (Россия) – Анжелика Кербер (Германия, 11) –

Чжан Шуай (Китай) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) –

Дарья Гаврилова (Австралия) – Катрин Беллис (США) –

Слоан Стивенс (США, 9) – Барбора Стрыцова (Чехия) –

победитель квалификации – победитель квалификации –

Светлана Кузнецова (Россия) – победитель квалификации –

победитель квалификации – Сорана Кырстя (Румыния) –

победитель квалификации – победитель квалификации –

Мария Шарапова (Россия) – Эшли Барти (Австралия, 16) –

Тимя Бабош (Венгрия) – Сара Эррани (Италия, WC) –

Виктория Азаренко (Беларусь, SR) – Наоми Осака (Япония) –

Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Кристина Младенович (Франция) –

победитель квалификации – победитель квалификации –

Ирина Бегу (Румыния) – Пэн Шуай (Китай) –

победитель квалификации – победитель квалификации –

победитель квалификации – победитель квалификации –

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Мэдисон Кис (США, 13) –

Саманта Стосур (Австралия, WC) – победитель квалификации

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