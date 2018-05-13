Рим (WTA): Остапенко прошла Чжан Шуай

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Риме.

Открытый чемпионат Италии – профессиональный теннисный турнир, проводимый в мае в Риме (Италия) на грунтовых кортах местного комплекса Foro Italico. С 2009 года мужской турнир относится к серии WTA Premier 5 с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде.

Даты: 12 – 20 мая

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 3 228 193 долларов

Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8).

Украинцы на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко.

Расписание и результаты матчей:

Второй круг

Петра Мартич (Хорватия) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 1:6, 2:6

Чжан Шуай (Китай) – Елена Остапенко (Латвия, 5) – 2:6, 5:7

Первый круг

Даниэль Коллинз (США, Q) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 4:6, 6:4

Елена Веснина (Россия) – Лаура Зигемунд (Германия, SR) – 7:6(7), 6:2

Дарья Касаткина (Россия, 14) – Айла Томлянович (Австралия, Q) – 6:0, 6:4

Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) – Арина Соболенко (Беларусь, LL) – 6:2, 6:4

Тимя Бабош (Венгрия) – Сара Эррани (Италия, WC) – 6:3, 7:6(8)

Светлана Кузнецова (Россия) – Полона Херцог (Словения, Q) – 6:2, 6:4

Зарина Дияс (Казахстан, LL) – Анжелика Кербер (Германия, 11) – 2:6, 6:7(8)

Ирина Бегу (Румыния) – Пэн Шуай (Китай) – 4:6, 6:4, 6:1

Мария Шарапова (Россия) – Эшли Барти (Австралия, 16) – 7:5, 3:6, 6:2

Кики Бертенс (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция, LD) – 2:6, 6:4, 3:6

Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 3:0 (отказ)

Петра Мартич (Хорватия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:3

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) – Йоханна Конта (Великобритания) – 4:6, 3:6

Александра Крунич (Сербия, LL) – Роберта Винчи (Италия, WC) – 2:6, 6:0, 6:3

Кайя Канепи (Эстония, Q) – Камилла Розателло (Италия, WC) – 6:1, 6:2

Виктория Азаренка (Беларусь, SR) – Наоми Осака (Япония) – 0:6, 3:6

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Мэдисон Кис (США, 13) – 4:6, 1:6

Карла Суарес-Наварро (Испания) – Донна Векич (Хорватия, Q) – 1:6, 2:6

Чжан Шуай (Китай) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 6:3, 7:6(2)

Дарья Гаврилова (Австралия) – Наталья Вихлянцева (Россия, Q) – 5:7, 6:4, 6:3

Саманта Стосур (Австралия, WC) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q) – 7:6(6), 3:6, 2:6

Франческа Скьявоне (Италия, WC) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 1:6, 7:6(5), 2:6

Анетт Контавейт (Эстония) – Коко Вандевей (США, 12) – 6:1, 6:1

Слоан Стивенс (США, 9) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:7, 6:3, 6:1

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