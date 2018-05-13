Рим (WTA): Цуренко сыграет с Мартич, Азаренко – с Осакой

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Риме.

Открытый чемпионат Италии – профессиональный теннисный турнир, проводимый в мае в Риме (Италия) на грунтовых кортах местного комплекса Foro Italico. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 4,8 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 28 пар.

Даты: 12 – 20 мая

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 3 228 193 долларов

Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8).

Украинцы на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко.

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Понедельник, 14 мая

12:00 Петра Мартич (Хорватия) – Леся Цуренко (Украина) –

12:00 Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) – Йоханна Конта (Великобритания) –

13:30 Александра Крунич (Сербия, LL) – Роберта Винчи (Италия, WC) –

13:30 Кайя Канепи (Эстония, Q) – Камилла Розателло (Италия, WC) –

14:30 Виктория Азаренко (Беларусь, SR) – Наоми Осака (Япония) –

15:00 Анастасия Павлюченкова (Россия) – Мэдисон Кис (США, 13) –

15:00 Карла Суарес-Наварро (Испания) – Донна Векич (Хорватия, Q) –

16:30 Чжан Шуай (Китай) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) –

16:30 Дарья Гаврилова (Австралия) – Наталья Вихлянцева (Россия, Q) –

16:30 Саманта Стосур (Австралия, WC) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q) –

16:30 Франческа Скьявоне (Италия, WC) – Доминика Цибулкова (Словакия) –

18:00 Анетт Контавейт (Эстония) – Коко Вандевей (США, 12) –

22:00 Слоан Стивенс (США, 9) – Барбора Стрыцова (Чехия) –

Вторник, 15 мая

Екатерина Макарова (Россия) – Анжелика Кербер (Германия, 11) –

Светлана Кузнецова (Россия) – победитель квалификации –

победитель квалификации – Сорана Кырстя (Румыния) –

Мария Шарапова (Россия) – Эшли Барти (Австралия, 16) –

Тимя Бабош (Венгрия) – Сара Эррани (Италия, WC) –

Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Кристина Младенович (Франция) –

Ирина Бегу (Румыния) – Пэн Шуай (Китай) –

победитель квалификации – победитель квалификации –

Елена Веснина (Россия) – Лаура Зигемунд (Германия, SR) –

Дарья Касаткина (Россия, 14) – победитель квалификации –

Кики Бертенс (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция, LD) –

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