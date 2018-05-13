Рим (WTA): Азаренка проиграла Осаке, Цыбулкова обыграла Скьявоне
Открытый чемпионат Италии – профессиональный теннисный турнир, проводимый в мае в Риме (Италия) на грунтовых кортах местного комплекса Foro Italico. С 2009 года мужской турнир относится к серии WTA Premier 5 с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде.
Даты: 12 – 20 мая
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 3 228 193 долларов
Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)
Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8).
Украинцы на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко.
Расписание и результаты матчей:
Первый круг
Понедельник, 14 мая
Петра Мартич (Хорватия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:3
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) – Йоханна Конта (Великобритания) – 4:6, 3:6
Александра Крунич (Сербия, LL) – Роберта Винчи (Италия, WC) – 2:6, 6:0, 6:3
Кайя Канепи (Эстония, Q) – Камилла Розателло (Италия, WC) – 6:1, 6:2
Виктория Азаренка (Беларусь, SR) – Наоми Осака (Япония) – 0:6, 3:6
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Мэдисон Кис (США, 13) – 4:6, 1:6
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Донна Векич (Хорватия, Q) – 1:6, 2:6
Чжан Шуай (Китай) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 6:3, 7:6(2)
Дарья Гаврилова (Австралия) – Наталья Вихлянцева (Россия, Q) – 5:7, 6:4, 6:3
Саманта Стосур (Австралия, WC) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q) – 7:6(6), 3:6, 2:6
Франческа Скьявоне (Италия, WC) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 1:6, 7:6(5), 2:6
18:00 Анетт Контавейт (Эстония) – Коко Вандевей (США, 12) – 6:1,
22:00 Слоан Стивенс (США, 9) – Барбора Стрыцова (Чехия) –
Вторник, 15 мая
Екатерина Макарова (Россия) – Анжелика Кербер (Германия, 11) –
Светлана Кузнецова (Россия) – победитель квалификации –
победитель квалификации – Сорана Кырстя (Румыния) –
Мария Шарапова (Россия) – Эшли Барти (Австралия, 16) –
Тимя Бабош (Венгрия) – Сара Эррани (Италия, WC) –
Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Кристина Младенович (Франция) –
Ирина Бегу (Румыния) – Пэн Шуай (Китай) –
победитель квалификации – победитель квалификации –
Елена Веснина (Россия) – Лаура Зигемунд (Германия, SR) –
Дарья Касаткина (Россия, 14) – победитель квалификации –
Кики Бертенс (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция, LD) –
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