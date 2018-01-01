Рим (ATP): Вавринка сыграет с Джонсоном, Феррер сразится с Соком

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Риме.

Открытый чемпионат Италии – профессиональный теннисный турнир, проводимый в мае в Риме (Италия) на грунтовых кортах местного комплекса Foro Italico. С 2009 года мужской турнир относится к серии WTA Premier 5 с призовым фондом около 3,1 миллиона евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.

Даты: 11 – 20 мая

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 6 510 024 долларов

Действующая чемпионка: Александр Зверев (Германия)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Григор Димитров (3), Марин Чилич (4), Хуан-Мартин Дель Потро (5), Доминик Тим (6), Кевин Андерсон (7), Джон Иснер (8).

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Лоренцо Сонего (Италия, WC) – Адриан Маннарино (Франция) –

Стэн Вавринка (Швейцария) – Стив Джонсон (США) –

Райан Харрисон (США, LD) – Юити Сугита (Япония) –

Сэм Куэрри (США, 12) – Петер Гоевчик (Германия) –

Давид Феррер (Испания) – Джек Сок (США, 13) –

Даниил Медведев (Россия) – Робин Хасе (Нидерланды) –

Леонардо Майер (Аргентина) – Давид Гоффен (Бельгия, 9) –

Диего Шварцман (Аргентина, 14) – победитель квалификации –

победитель квалификации – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) –

Кей Нисикори (Япония) – Фелисьяно Лопес (Испания) –

победитель квалификации – Кайл Эдмунд (Великобритания) –

Аляж Бедене (Словения) – Жиль Мюллер (Люксембург) –

Фабио Фоньини (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) –

Фернандо Вердаско (Испания) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) –

Пабло Куэвас (Уругвай) – Марко Чеккинато (Италия, WC) –

Джаред Доналдсон (США) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) –

победитель квалификации – победитель квалификации –

победитель квалификации – победитель квалификации –

Денис Шаповалов (Канада) – Томаш Бердых (Чехия, 15) –

Люка Пуи (Франция, 16) – Андреас Сеппи (Италия, WC) –

Бенуа Пэр (Франция) – Ришар Гаске (Франция) –

победитель квалификации – победитель квалификации –

Карен Хачанов (Россия) – Филипп Кольшрайбер (Германия) –

победитель квалификации – победитель квалификации –

Маттео Берреттини (Италия, WC) – –

Борна Чорич (Хорватия) – победитель квалификации –

Новак Джокович (Сербия, 11) – Александр Долгополов (Украина) –

победитель квалификации – победитель квалификации

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