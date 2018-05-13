Рим (ATP): Вавринка, Феррер и Куэрри вылетели после первых матчей
Открытый чемпионат Италии – профессиональный теннисный турнир, проводимый в мае в Риме (Италия) на грунтовых кортах местного комплекса Foro Italico. С 2009 года мужской турнир относится к серии WTA Premier 5 с призовым фондом около 3,1 миллиона евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.
Даты: 11 – 20 мая
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 6 510 024 долларов
Действующая чемпионка: Александр Зверев (Германия)
Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Григор Димитров (3), Марин Чилич (4), Хуан-Мартин Дель Потро (5), Доминик Тим (6), Кевин Андерсон (7), Джон Иснер (8).
Украинцы на турнире: Александр Долгополов.
Расписание и результаты матчей:
Лоренцо Сонего (Италия, WC) – Адриан Маннарино (Франция) – 2:6, 7:6(4), 6:3
Стэн Вавринка (Швейцария) – Стив Джонсон (США) – 4:6, 4:6
Райан Харрисон (США, LD) – Юити Сугита (Япония) – 7:6(5), 6:3
Сэм Куэрри (США, 12) – Петер Гоевчик (Германия) – 2:6, 6:7(7)
Давид Феррер (Испания) – Джек Сок (США, 13) – 3:6, 4:6
Даниил Медведев (Россия) – Робин Хасе (Нидерланды) –
Леонардо Майер (Аргентина) – Давид Гоффен (Бельгия, 9) –
Диего Шварцман (Аргентина, 14) – победитель квалификации –
победитель квалификации – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) –
Кей Нисикори (Япония) – Фелисьяно Лопес (Испания) –
победитель квалификации – Кайл Эдмунд (Великобритания) –
Аляж Бедене (Словения) – Жиль Мюллер (Люксембург) –
Фабио Фоньини (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) –
Фернандо Вердаско (Испания) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) –
Пабло Куэвас (Уругвай) – Марко Чеккинато (Италия, WC) –
Джаред Доналдсон (США) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) –
победитель квалификации – победитель квалификации –
победитель квалификации – победитель квалификации –
Денис Шаповалов (Канада) – Томаш Бердых (Чехия, 15) –
Люка Пуи (Франция, 16) – Андреас Сеппи (Италия, WC) –
Бенуа Пэр (Франция) – Ришар Гаске (Франция) –
победитель квалификации – победитель квалификации –
Карен Хачанов (Россия) – Филипп Кольшрайбер (Германия) –
победитель квалификации – победитель квалификации –
Маттео Берреттини (Италия, WC) – –
Борна Чорич (Хорватия) – победитель квалификации –
Новак Джокович (Сербия, 11) – Александр Долгополов (Украина) –
победитель квалификации – победитель квалификации
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