Рим (ATP): Нисикори победил Лопеса, Долгополов сыграет с Джоковичем

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Риме.

Открытый чемпионат Италии – профессиональный теннисный турнир, проводимый в мае в Риме (Италия) на грунтовых кортах местного комплекса Foro Italico. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде.

Даты: 11 – 20 мая

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 6 510 024 долларов

Действующая чемпионка: Александр Зверев (Германия)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Григор Димитров (3), Марин Чилич (4), Хуан-Мартин Дель Потро (5), Доминик Тим (6), Кевин Андерсон (7), Джон Иснер (8).

Украинцы на турнире: Александр Долгополов.

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Воскресенье, 13 мая

Лоренцо Сонего (Италия, WC) – Адриан Маннарино (Франция) – 2:6, 7:6 (4), 6:3

Стэн Вавринка (Швейцария) – Стив Джонсон (США) – 4:6, 4:6

Райан Харрисон (США, LD) – Юити Сугита (Япония) – 7:6 (5), 6:3

Сэм Куэрри (США, 12) – Петер Гоевчик (Германия) – 2:6, 6:7 (7)

Давид Феррер (Испания) – Джек Сок (США, 13) – 3:6, 4:6

Понедельник, 14 мая

Даниил Медведев (Россия) – Робин Хасе (Нидерланды) – 6:3, 4:6, 1:6

Аляж Бедене (Словения) – Жиль Мюллер (Люксембург) – 6:4, 6:4

Джаред Доналдсон (США) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) – 4:6, 6:3, 0:6

Кей Нисикори (Япония) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 7:6 (5), 6:4

Леонардо Майер (Аргентина) – Давид Гоффен (Бельгия, 9) – 1:6, 2:6

13:30 Карен Хачанов (Россия) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 5:7,

15:00 Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) –

15:00 Пабло Куэвас (Уругвай) – Марко Чеккинато (Италия, WC) –

16:00 Новак Джокович (Сербия, 11) – Александр Долгополов (Украина) –

16:30 Бенуа Пэр (Франция) – Ришар Гаске (Франция) –

16:30 Маттео Берреттини (Италия, WC) – Фрэнсис Тиафо (США, Q) –

20:00 Малек Жазири (Тунис, Q) – Кайл Эдмунд (Великобритания) –

20:30 Фабио Фоньини (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) –

Вторник, 15 мая

Борна Чорич (Хорватия) – Стефанос Циципас (Греция, Q) –

Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Николас Джарри (Чили, Q) –

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – Филиппо Бальди (Италия, Q) –

Фернандо Вердаско (Испания) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) –

Денис Шаповалов (Канада) – Томаш Бердых (Чехия, 15) –

Люка Пуи (Франция, 16) – Андреас Сеппи (Италия, WC)

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